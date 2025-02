"Rubare è il nostro lavoro". Arrestata di nuovo la borseggiatrice che si vantava sui social

Ascolta ora 00:00 00:00

Si torna a parlare Jennifer Sujlic, la giovane borseggiatrice che alcuni anni fa era comparsa in alcuni video social dove si vantava della sua "professione". Rubare, a suo dire, era un lavoro, e non aveva alcuna remora nell'affermarlo. Un'occupazione illecita che ha spinto le forze dell'ordine ad arrestarla già in altre occasioni, e che ieri ha portato a un nuovo fermo.

Il colpo in zona Stazione Centrale

Secondo quanto riferito sino ad ora, Jennifer Sujlic, oggi ventenne, è stata fermata nel corso della serata di ieri, sabato 1 febbraio, intorno alle 20.50. La giovane si trovava davanti alla Stazione Centrale di Milano e aveva appena derubato un turista con il suo classico modus operandi. Gli agenti della Squadra Mobile l'hanno subito riconosciuta e sono accorsi per fermarla. La ventenne è stata così arrestata per furto aggravato in concorso insieme a una complice connazionale di ventiquattro anni.

Il fermo è stato possibile grazie alla continua presenza delle forze dell'ordine sul territorio, specie nelle zone sensibili. Impegnati nell'operazione "Contrasto al crimine diffuso", gli agenti in borghese si sono accorti di due ragazze che seguivano una coppia di turisti asiatici in piazza Duca d'Aosta. Jennifer Sujlic si è avvicinata all'uomo in prossimità di via Pirelli e ha aperto un ombrello, così da dare una copertura alla complice che avrebbe dovuto aprire lo zaino della vittima ed estrarre il portafogli. I poliziotti hanno osservato tutto. Hanno visto la ventiquattrenne impossessarsi del portafogli, prelevare le banconote e poi allontanarsi per riunirsi alla Sujlic, a cui ha consegnato il maltolto (100 euro).

A quel punto gli agenti sono entrati in azione, provvedendo a recuperare il denaro e arrestare le due giovani in flagranza di reato. I 100 euro sono stati poi riconsegnati al turista, un giapponese di 59 anni. La coppia di asiatici, che non si era minimamente accorta di quanto accaduto, ha sporto denuncia.

La posizione di Jennifer Sujlic

Jennifer Sujlic era comparsa sui social nel febbraio del 2023, quando aveva solo diciotto anni. Spavalda e strafottente, dichiarava che rubare era il lavoro delle borseggiatrici, apparendo quasi fiera del proprio comportamento. Il video era divenuto virale, e aveva suscitato grande indignazione.

Quello di ieri non è stato l'unico arresto nei suoi confronti.