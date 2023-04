Digital Live Painting, spettacolo con l'arte digitale al Diaz 7

Appuntamento con l’arte digitale al Diaz 7, a pochi passi da Piazza del Duomo - giovedì 20 aprile dove, in occasione della Design Week e dopo il successo della prima edizione, sarà il Digital Live Painting a emozionare ed appassionare il pubblico. La sesta serata di Food & Fun, un ciclo di 12 eventi in programma fino alla metà di luglio - con cena e spettacolo – è dedicata a uno show in realtà virtuale di live painting 3D – realizzato grazie a Woa Creative Company, che proietterà il pubblico a vivere quadri innovativi ed originali.

Ad attendere gli ospiti una cena immersiva, durante la quale il maxi Led si trasformerà in una finestra sul mondo virtuale grazie alla talentuosa maestria dell’artista Simone Campagna.

Occasione davvero perfetta per rilassarsi e scoprire un nuovo modo di vivere l'esperienza pittorica, un'opportunità unica per immergersi nell’arte digitale attraverso luci, colori e pennelli tridimensionali e per godere di un’atmosfera raffinata e aggregante che si respira sempre al Diaz 7.

Gli altri appuntamenti del palinsesto degli eventi Food & Fun 2023 fino all’estate vedranno la partecipazione di artisti del Blue Note, degustazioni fino a esperienze del metaverso. Un ricco ventaglio di occasioni per distrarsi dalla routine quotidiana e un’esperienza da vivere sempre con entusiasmo e rilassatezza.

Unica anche la cornice di Diaz 7, un punto di vendita alternativo dove si mescolano sapientemente tecnologia e innovazione, grazie soprattutto a un ledwall di oltre 50 metri quadrati, perfetto per ogni atmosfera, magico per ammirare live la creazione di un’opera d’arte digitale.

Tutti gli eventi serali – a partire dalle ore 21, saranno accompagnati, per chi lo desidera, da una cena - inizio ore 20.00 - per vivere una dimensione di totale benessere avvolti dal perfetto connubio di divertimento e un’offerta gastronomica sempre originale e di altissimo livello. Un’esperienza che lascerà tutti con il fiato sospeso, davvero da non perdere.

Ecco le modalità di prenotazione obbligatoria per cena con spettacolo (28 euro), ricordando che l’ingresso è vietato ai minori di 18 anni: iscriversi all’evento tramite il sito www.sisalwincity.it/milano-diaz indicando nome e cognome, nome dello spettacolo e data, numero dei partecipanti ed eventuali numeri di prenotazione per la cena con inizio tassativa per ore 20; chiamare il numero 3346305677; prenotare direttamente presso la sede di Piazza Diaz, 7.

Simone Campagna è un artista digitale di 24 anni. Sin dai primi anni di liceo, ha utilizzato forme e colori per esprimere le sue emozioni, dal disegno ai graffiti, sperimentando con diversi mezzi per rappresentare la sua percezione del mondo. Da murales e tele, Simone ha iniziato a cercare di vedere il mondo attraverso una telecamera e un obiettivo, avvicinandosi al cinema e alla regia. Creazione e composizione sono state la sua costante ricerca negli ultimi anni, disegno e regia, telecamera e foglio: passare alla creazione di grafica 3D è stata la naturale evoluzione di questo processo, che gli ha permesso di creare la sua realtà da zero. Usando la realtà virtuale, Simone può immergersi e immergere gli altri nei suoi mondi onirici e surreali, dove esplora la convivenza di opposti e le coincidenze imprevedibili di elementi apparentemente incompatibili.

GLI APPUNTAMENTI FOOD & FUN

Giovedì 20 aprile Digital Live Painting

Giovedì 4 maggio Caffè Teatro - Leonardo Manera

Martedì 23 maggio Metaverso

Giovedì 8 giugno Caffè Teatro - Dado

Martedì 27 giugno Blue Note Off Accordi Disaccordi - Maggie Charlton

Giovedì 6 luglio Performer Show SmallDream

Giovedì 13 luglio Dj set Get Far Fargetta