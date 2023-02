Donna accoltellata dal marito in un parcheggio: è in fin di vita

È stata accoltellata più volte dal marito in pieno giorno all'interno di un parcheggio pubblico a Cinisello Balsamo (Milano): la vittima, una donna di 56 anni, lotta ora tra la vita e la morte nell'ospedale Niguarda.

Cosa è accaduto

L'episodio si è verificato verso le ore 11:20 di oggi, martedì 28 febbraio. La lite furiosa tra i due, a seguito della quale è avvenuto il tentato omicidio, sarebbe nata all'interno dell'auto del suo aggressore Marco Gilona, una Peugeot 508. La vettura, in quel momento, si trovava posteggiata in un controviale di viale Fulvio Testi, più o meno all'altezza del civico numero 11: una via chiusa utilizzata, per l'appunto, come parcheggio. La coppia, che viaggiava insieme, avrebbe iniziato a litigare, anche se al momento non sono state rese note le cause della discussione.

È presumibile che alla base del dissidio ci fossero delle questioni di carattere ecomomico, dato che, come spiegato da Il Giorno, i due erano stati colpiti di recente da una procedura di sfratto dalla loro abitazione. Ignote, almeno per il momento, anche le cause che li avevano spinti a recarsi lontano da casa: l'appartamento in cui la coppia vive con i suoi due figli, infatti, si trova nel quartiere di Quarto Oggiaro, e nessuno dei due risulta lavorare a Cinisello Balsamo.

Al momento si sa solo che il litigio è esploso dopo che l'auto ha arrestato la propria corsa sotto gli alberi di viale Testi. Il 62enne ha aggredito la moglie, colpendola con un coltello alla gola, al torace e alle gambe e ferendola in modo grave. Provvidenziale l'intervento di un passante il quale, dopo aver posteggiato la propria auto, ha notato del sangue nei pressi dello sportello del lato passeggero della Peugeot 508. Allertati dall'uomo, gli uomini del 118 si sono precipitati sul posto insieme ai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Sesto San Giovanni. Il personale medico ha stabilizzato la vittima dell'aggressione e l'ha trasportata in codice rosso presso l'ospedale Niguarda di Milano, dove si trova tuttora ricoverata in gravi condizioni.

L'arresto

I militari, invece, hanno trovato sul luogo, e sottoposto a sequestro, entrambi i coltelli utilizzati da Marco Gilona per colpire la moglie. L'uomo, che avrebbe confessato agli inquirenti la propria intenzione di uccidere la moglie e di togliersi successivamente la vita, è stato tratto in arresto con l'accusa di tentato omicidio. Durante le prime indagini è emerso che non esistono segnalazioni o denunce di alcun genere da parte della vittima 56enne.