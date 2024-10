L'incidente nel Foggiano e l'auto va a fuoco. "Ma fu omicidio": indagato il marito

La vittima dell'incidente, Lucia Salcone

Sarà effettuata domani, venerdì 4 ottobre, l'autopsia sul cadavere di Lucia Salcone, 47 anni, deceduta in un incidente stradale nella notte fra il 27 e il 28 settembre scorsi sulla provinciale che collega San Severo a Castelnuovo della Daunia, nel Foggiano. Nell'incidente era rimasto ferito anche il marito della donna, Ciro Caliendo, 46 anni, che è indagato per omicidio volontario. Un atto dovuto per dare la possibilità a Caliendo di nominare un perito di parte che possa assistere all'esame autoptico. L'uomo, un imprenditore vitivinicolo di San Severo, rappresentante territoriale della Cia, ha ricevuto un avviso di garanzia. Alle elezioni amministrative dello scorso giugno si era candidato al consiglio comunale in una lista civica schierata con il centrosinistra. Lucia Salcone invece era casalinga. La coppia ha due figli di 16 e 20 anni.

L'incidente

L'automobile su cui viaggiavano marito e moglie, una Fiat 500, stando a una prima ricostruzione, sarebbe uscita di strada finendo contro un albero e prendendo poi fuoco. Per la donna non c'è stato nulla da fare: è morta carbonizzata dal rogo che si è sprigionato nel mezzo. Dalle testimonianze iniziali, il marito si sarebbe ferito nel tentativo di liberare la moglie dell'automobile. Sul posto era intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di San Severo, che aveva spento l'incendio e messo in sicurezza la zona, mentre la polizia stradale aveva avviato gli accertamenti del caso. Gli agenti della squadra mobile dopo aver sequestrato la vettura, intendono verificare con esattezza la dinamica dell'incidente e le dichiarazioni dell'uomo.

L'indagine

La prima ricostruzione del terribile sinistro non ha convinto gli investigatori che attendono l'esito dell'esame autoptico.

"Abbiamo piacere che venga eseguita l’autopsia perché accerterà le cause della morte della signora Salcone che, secondo l’indagato, è conseguenza del sinistro stradale e dell’incendio del veicolo"

L'avvocato di Ciro Caliendo, Angelo Masucci, ha dichiarato al quotidiano Open: