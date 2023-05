Orrore nella casa occupata dagli immigrati: donna lanciata giù dal secondo piano

Una persona è finita in ospedale dopo esser stata scaraventata dal secondo piano di un edificio occupato da numerosi cittadini extracomunitari, per cause ancora da chiarire del tutto. Ma l'amministrazione PD non può non sollecitare lo sgombero dell'immobile, per scongiurare il ripetersi di eventi del genere e porre finalmente rimedio alla problematiche legate a sicurezza e decoro urbano evidenziate da chi vive la zona. Lo chiedono in primis i residenti di quartiere San Jacopino di Firenze, con l'omonimo comitato che a quanto sembra denuncia da tempo tali criticità. E lo ha chiesto anche Fratelli d'Italia, che in una nota pubblicata sul sito web del Comune di Firenze ha ripercorso la vicenda avvenuta nelle scorse ore e annunciato di aver chiesto un confronto con il questore e il prefetto.

Cos'è successo, nel dettaglio? Una donna sarebbe rimasta ferita a seguito di una caduta dalla finestra del palazzo nel quale si trovava. Gli inquirenti stanno ancora lavorando per fare luce sulla dinamica dell'accaduto, che sarebbe stato a quanto pare originato da un diverbio particolarmente acceso. Anche perché lo stabile dal quale è precipitata altro non è che un ex-hotel ormai dismesso, che nel 2022 (stando a quanto fatto sapere dagli abitanti di San Jacopino) fu occupato da una settantina di persone, provenienti in larga parte dall'Europa dell'Est e dall'America del Sud. Occupanti che sarebbero ancora all'interno dell'edificio, con tutto ciò che ne consegue. Il Comitato cittadini attivi san Jacopino non ha ovviamente nascosto la preoccupazione per l'episodio, chiedendo nuovamente al sindaco PD Dario Nardella di sollecitare una "stretta" sui controlli.