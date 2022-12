Donna uccisa a coltellate. Interrogato il marito

Ennesimo femminicidio nel nostro Paese. Nel giorno della vigilia di Natale, una donna di 29 anni è stata trovata morta a Marinella di Selinunte, frazione di Castelvetrano, in provincia di Trapani. La vittima si chiama Maria Amatuzzo ed è stata trovata morta all'interno della sua abitazione in via Cassiopea. Nelle ultime ore il marito è stato condotto dai carabinieri del Comando provinciale di Trapani in caserma, dove tutt'ora si trova sotto interrogatorio.

Secondo quanto emerge in queste ore, dalla prima ricostruzione parrebbe che l'omicidio si sia consumato all'interno dell'abitazione. Al momento non si conosce il movente dell’omicidio. Sul posto è intervenuto personale del 118 con un'ambulanza, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Quella della violenza sulle donne si rivela sempre di più una piaga pericolosa e importante della nostra società. Mentre Maria Amatuzzo veniva brutalmente uccisa nella sua abitazione in Sicilia, un uomo è stato fermato a Reggio Calabria dopo aver inseguito con l'auto l'ex moglie e i suoi figli.

L'uomo è stato fermato nella zona nord della città, dopo un lungo inseguimento iniziato nei pressi di un centro commerciale della zona sud di Reggio Calabria. La donna, quando si è accorta di essere inseguita dall'ex marito, ha immediatamente chiesto aiuto alla sala operativa della Questura chiamando il 113 e una pattuglia si è attivata per raggiungerla mentre un operatore era in costante contatto telefonico con lei.

L'inseguitore è stato individuato dagli agenti, in evidente stato di agitazione, nella sua autovettura, che presentava evidenti danni su una fiancata, provocati probabilmente da una collisione avuta con l'auto dell'attuale compagno della ex moglie che aveva tentato inizialmente di far desistere l'uomo dall'inseguire la donna. Fermato dalle forze dell'ordine, l'uomo aveva in auto un coltello con una lama di 17 centimetri posto nel vano porta oggetti. Dopo la convalida, su disposizione dell'Autorità giudiziaria l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.