Donne drogate e stuprate: Confalonieri condannato a 6 anni

L'ex agente immobiliare Omar Confalonieri, già condannato in secondo grado di giudizio a 4 anni e 4 mesi per aver stordito con benzodiazepine una coppia di clienti e violentato la donna, ha subito una nuova condanna a 6 anni di carcere con rito abbreviato per ulteriori due casi di stupro, messi a segno con lo stesso modus operandi, ovvero drogando le vittime e abusando di loro.

La sentenza è stata pronunciata dal gup di Milano Massimo Baraldo, il quale ha inflitto una pena di 4 anni 5 mesi e 10 giorni di reclusione alla moglie dell'imputato, ma per uno solo dei due sopra citati casi. Finito alla sbarra per cinque diversi casi, Confalonieri è stato condannato esclusivamente per due di essi, venendo assolto per altri due e prosciolto per querela tardiva per un quinto episodio.

Nello specifico il giudice Baraldo ha deciso di assolvere l'imputato per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova (in base quindi al secondo comma dell'art.530 del Codice di procedura penale) per due casi, e la moglie per uno di questi in concorso con l'uomo. Il quinto procedimento, in assenza della prova della ipotizzata narcotizzazione, si è concluso col proscioglimento per il fatto che la vittima avrebbe dovuto presentare querela nei tempi previsti. La severità della pena inflitta alla coniuge di Confalonieri deriva dal fatto che non le sono state riconosciute le attenuanti generiche, non avendo la donna ammesso la propria responsabilità.

Il giudice ha stabilito per una delle vittime, parte civile nel processo, una provvisionale da 20mila euro. "Impugneremo la sentenza. Siamo profondamente convinti che si tratti di un processo anacronistico che riguarda vicende poco chiare di sei-sette anni fa non ascrivibili al nostro cliente", hanno dichiarato i legali Luca Ricci ed Emilio Trivoli. Le motivazioni della sentenza saranno rese note tra 15 giorni.

L'accusa aveva chiesto 9 anni e 4 mesi per Confalonieri e 4 per la consorte, per il fatto che "dall'analisi del compendio probatorio appare palese la serialità e la spregiudicatezza della condotta degli imputati, privi di freni inibitori" . "Tutte le violenze sessuali contestate sono connotate dal medesimo modus operandi" , che prevedeva lo stordimento delle vittime con la somministrazione di benzodiazepine. Essendo state narcotizzate, le vittime hanno avuto parecchie difficoltà a ricostruire la vicenda durante le fasi di indagine e quelle processuali.

La richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'ex agente immobiliare per la seconda tranche delle indagini risale al gennaio del 2022: per questo motivo, l'uomo, già dietro le sbarre dal novembre del 2021, era stato colpito da una seconda ordinanza di custodia cautelare in carcere. Nella stessa ordinanza, si stabiliva per la moglie l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a causa dellla contestazione del reato di violenza sessuale di gruppo in concorso col coniuge in due dei cinque casi.