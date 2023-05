Drogò i coniugi, poi violentò la donna. L'ex agente immobiliare ottiene sconto di pena

Pena ridotta per l'ex agente immobiliare Omar Confalonieri, accusato di aver commesso violenza sessuale nei confronti di una donna e indagato per altri cinque casi.

La Corte d'Appello di Milano ha infatti deciso di ridurre la pena, passando dai 6 anni e 4 mesi di carcere, decisi in primo grado durante il rito abbreviato, a 4 anni e 4 mesi di reclusione. Una scelta che non poteva non provocare la reazione delle vittime.

Lo sconto di pena

La corte ha dunque stabilito di accorciare la pena di due anni. Si tratta di uno "sconto" che arriva in secondo grado a seguito di un patteggiamento.

La decisione è stata presa nel corso della mattinata di oggi, martedì 2 maggio, quando la difesa ha proposto questa soluzione ai giudici della prima sezione penale d'appello. Un concordato in appello, che ha ottenuto il via libera da parte della Procura generale. La condanna è quindi passata da 6 anni e 4 mesi a 4 anni e 4 mesi.

Ricordiamo che il caso di Omar Confalonieri è scoppiato nel 2021, per la precisione il 6 novembre 2021, quando l'uomo fu arrestato a seguito della denuncia presentata da una coppia di coniugi.

Questi ultimi avevano raccontato agli inquirenti di avere incontrato l'agente immobiliare perché interessati all'acquisto di un box. Nel corso dell'incontro, Confalonieri aveva sciolto nei loro drink, bevuti in un bar, un potente sonnifero. Storditi dalla sostanza, erano poi stati riaccompagnati a casa da Confalonieri, che aveva approfittato dell'occasione per violentare la donna. Lo stupro aveva avuto luogo nella casa delle vittime, e alla presenza della figlia di pochi mesi della coppia.

Dopo la prima denuncia sporta contro Omar Confalonieri, altre cinque donne si erano fatte avanti, raccontando le loro storie.

Gli altri 5 casi e la difesa di Confalonieri

Ci sono altre cinque donne che affermano di essere state abusate dall'ex agente immobiliare. I carabinieri, coordinati dalla pm Alessia Menegazzo, stanno portando avanti accurate indagini per fare luce sulla vicenda. A finire sul tavolo degli imputati anche la moglie di Confalonieri, accusata di violenza sessuale di gruppo in concorso con il marito per due dei cinque episodi contestati.

Secondo l'avvocato Ricci, legale che difente Omar Confalonieri, quella di oggi è una sentenza più accettabile rispetto a quella ricevuta in primo grado. " L'obiettivo era fare chiarezza nei limiti del possibile e questa chiusura del processo ci lascia in qualche modo soddisfatti ", ha dichiarato l'avvocato Trivoli, altro difensore, come riportato da Il Giorno.

La rabbia delle vittime

Parlando di Omar Confalonieri, la coppia di sposi aveva espresso il desiderio di vedere il responsabile " rinchiuso e tenuto in prigione per tutta la sua vita ", anche alla luce della recidività dimostrata.