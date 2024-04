Dramma in Alta Valtellina, valanga travolge escursionisti: morto un 26enne di Assago

Tragedia in Valtellina, per la precisione a Valfurva (Sondrio), dove un ragazzo di 26 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da una valanga. Il giovane si trovava in un gruppo composto da nove escursionisti, ma per lui non c'è stato scampo: i soccorsi non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

IL dramma nel primo pomeriggio

Secondo quanto ricostruito sino ad ora, il drammatico episodio si è verificato nel corso del pomeriggio di oggi, giovedì 25 aprile, intorno alle ore 15.00. Il gruppo, composto da nove persone, tutte di nazionalità italiana, stava procedendo nella zona del Cevedale, a breve distanza dal bivacco Giancarlo Colombo, sito sul Col de la Mare, a 3.700 metri di quota, quando è arrivata la valanga.

La pesante massa di neve ha travolto il gruppo, incluso il 26enne e suo fratello. Quest'ultimo, però, è fortunatamente riuscito a salvarsi e a chiedere aiuto. I soccorsi si sono attivati subito e si è fatto uso del dispositivo Artva, lo strumento che consente di individuare chiunque resti intrappolato sotto la neve, per cercare di arrivare al giovane. Per lui, purtroppo, non c'era già nulla da fare. Si è potuto solo constatare il decesso. A partecipare alle operazioni di recupero e salvataggio sono stati gli uomini del soccorso alpino nazionale e della Guardia di Finanza. Attivato anche l'elisoccorso, con due elicotteri inviati da Sondrio e Bolzano. Una volta recuperato, il corpo del giovane è stato portato a valle.

All'escursione c'era anche il fratello

Al momento non sono state rese note le generalità del 26enne. Sappiamo però che viveva ad Assago, in provincia di Milano. A partecipare insieme a lui all'escursione, oggi, c'era anche il fratello. Del caso sono stati informati gli uomini del Sagf (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza) di Bormio, che dovranno ricostruire le dinamiche della triste vicenda.

Anche i carabinieri parteciperanno alle, come disposto dalla procura della Repubblica di Sondrio.