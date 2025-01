Dramma a Chivasso: bimbo di nove anni muore per un malore sul campo di basket

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia a Chivasso, provincia di Torino: un bimbo di 9 anni è morto all’ospedale Regina Margherita di Torino dove era ricoverato da ieri sera in gravissime condizioni. Il piccolo, Nicolò Cazzamani, abitava a Torrazza Piemonte e si è sentito male nel pomeriggio di ieri, mentre si stava allenando a basket nella palestra della scuola elementare di via Blatta. Soccorso immediatamente dall'allenatore e dai dirigenti, il piccolo è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale di Chivasso e poi in serata la Regina Margherita. Il bambino si è spento questa mattina: i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Nicoló Cazzamani sarebbe stato colpito da una emorragia cerebrale. Non ci sarebbe stato nessun urto o contrasto, nessun trauma, secondo quanto confermato da Torino Cronaca. I medici hanno tentato un disperato intervento chirurgico, che però non è risultato sufficiente poichè il quadro clinico era ormai compromesso. Il piccolo da quattro mesi faceva parte della squadra degli Aquilotti (categoria 2015) dell’Asd Pallacanestro Chivasso: la società ha deciso di annullare tutte le competizioni sportive a cui doveva partecipare tra oggi e domani.

Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia del piccolo. Così Roberto Viasco, vicepresidente della società sportiva: "Nicolò ha cominciato ad accusare mal di pancia, aveva anche dei conati e così gli allenatori lo hanno accompagnato nello spogliatoio. Qui è caduto a terra, privo di coscienza. È da ieri sera che ho davanti agli occhi il suo viso mentre lo portavano via in barella.