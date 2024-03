Dramma a Eboli, bimbo di 4 anni cade dal balcone: è gravissimo

Dramma nella mattinata di ieri, sabato 23 marzo, a Eboli, in provincia di Salerno: un bambino di 4 anni è infatti caduto dal balcone di casa, facendo un volo di circa 8 metri, e adesso si trova ricoverato in gravi condizioni in un reparto di Terapia intensiva.

Cosa è accaduto

Secondo la ricostruzione effettuata dagli inquirenti, il terribile episodio si è verificato nella giornata di sabato, in un'abitazione sita in via Marco Aurelio, nei pressi dell'incrocio per Santa Cecilia, a Eboli. Il piccolo si trovava fuori in balcone quando è caduto dal secondo piano, precipitando a terra. Si è trattato di una caduta di circa 8 metri, e tutti hanno temuto il peggio.

L'allarme è stato dato subito e sul posto si è precipitata un'ambulanza della Croce Bianca. I soccorritori hanno stabilizzato il bambino per poi caricarlo sull'ambulanza e precipitarsi in codice rosso all'ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli, dove sono state somministrate le prime cure. Le condizioni del piccolo, tuttavia, erano troppo gravi, motivo percui è stato in un secondo momento stabilito di trasferirlo al nosocomio di Battipaglia, dove avrebbe potuto ricevere maggiore assistenza. Questa mattina è stata poi riportata la notizia secondo la quale il minore sarebbe stato trasportato all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove si trova ricoverato nel reparto di Terapia intensiva.

Le indagini

Sul caso indagano le forze dell'ordine locali, intenzionati a ricostruire le esatte dinamiche della vicenda e verificare l'accaduto, individuando anche eventuali responsabilità. Subito dopo la richiesta d'aiuto, i carabinieri della compagnia locale hanno raggiunto il palazzo per i rilievi ed i primi accertamenti. Al momento, infatti, non si sa cosa possa aver provocato la rovinosa caduta.

A quanto pare al momento del terribile incidente entrambi i genitori si trovavano in casa e sono intervenuti subito nel disperato tentativo di salvare il loro bambino. Tutto fa pensare a un incidente, tuttavia gli inquirenti intendono vederci chiaro, ed è molto probabile che nelle prossime ore decidano di procedere con la verifica delle immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza presenti nella zona. I militari provvederanno ad ascoltare anche alcuni testimoni.

Al momento sappiamo che il bimbo stava giocando il balcone con un secchio quando è precipitato.