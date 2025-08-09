Tragedia a Mondello, cade in acqua e finisce sull'elica del gommone: morto un 20enne

Dramma a Mondello, noto quartiere costiero di Palermo, dove un ragazzo di 23 anni ha perso la vita, dopo essere finito sopra l'elica del gommone su cui si trovava a bordo. L'orrore è avvenuto davanti agli occhi dei bagnanti e degli amici della vittima, rimasti sotto choc. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per il giovane, e le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire le dinamiche di quello che a tutti gli effetti pare un terribile incidente.

Stando a quanto riferito sino ad ora, il fatto si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 9 agosto. La vittima, il 23enne Simone La Torre, si trovava su un gommone insieme ai suoi amici, e nulla faceva presagire la tragedia. Il natante era stato preso a noleggio, e i ragazzi intendevano godersi la giornata al largo. Purtroppo si è verificato l'imponderabile.

Sembra che il 23ene si sia seduto sulla ringhiera del gommone e dopo pochi secondi la gita in mare si è trasformata in un incubo. Simone è caduto in acqua, finendo proprio sopra l'elica della piccola imbarcazione. Il motore lo avrebbe risucchiato, non lasciandogli scampo. Il ragazzo avrebbe riportato profonde lacerazioni alle braccia e al torace, perdendo molto sangue.

L'allarme è scattato intorno alle 17.00, quando è stato richiesto l'intervento dei soccorsi. Prima ancora che gli operatori sanitari giungessero sul posto, gli amici del giovane si erano tuffati per recuperarlo e portarlo nuovamente a bordo del gommone. I ragazzi hanno poi raggiunto il porticciolo dove hanno trovato i soccorritori del 118, gli uomini della capitaneria di porto, gli agenti di polizia e della guardia di finanza. Gli operatori sanitari hanno fatto il possibile per salvare Simone, ma le ferite erano troppo gravi. Il 23enne, che aveva ormai perso molto sangue, è morto durante le manovre di rianimazione.

Gli inquirenti dovranno fare chiarezza sulla triste vicenda.

Sul caso, infatti, è stata aperta un'. Per quale ragione Simone ha perso l'equilibrio, cadendo in mare? Le norme di sicurezza erano state rispettate? In queste ore gli investigatori stanno ascoltando i vari testimoni.