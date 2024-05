Dramma a Sondrio: tre finanzieri morti durante un'esercitazione in Val Masino

Tragedia questa mattina in Val Masino, in provincia di Sondrio, dove tre giovani finanzieri hanno perso la vita mentre stavano partecipando a un'esercitazione. Le dinamiche sono ancora da chiarire, ma sembra che i militari siano stati separati dalla cordata di cui facevano parte e per tale ragione siano precipitati nel vuoto.

Il dramma

L'allarme, secondo quanto riportato dalle autorità locali, è scattatato nel corso della mattinata di oggi, mercoledì 29 maggio, intorno alle ore 13.00. I tre militari della Guardia di finanza di 32, 25 e 22 anni, che prestavano servizio nel Soccorso alpino, stavano partecipando a un'esercitazione in Val Masino, effettuando un'arrampicata, quando è accaduto il peggio.

La spedizione dei militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza era divisa in due cordate, che si stavano arrampicando su precipizio degli Asteroidi. A un certo punto, stando a una prima ricostruzione, il terreno sotto i piedi dei ragazzi è franato, e per loro non c'è stato nulla da fare, sono precitando nel vuoto.