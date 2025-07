Incidente sulla Torino-Bardonecchia, un'altra auto viaggia contromano: un morto e 3 feriti

Grave incidente nel pomeriggio di oggi sulla A32 Torino-Bardonecchia, che ha avuto come bilancio un morto e tre feriti. Sul caso stanno già indagando le forze dell'ordine, intenzionate a ricostruire le esatte dinamiche della vicenda e risalire alle eventuali responsabilità delle persone coinvolte.

Stando a quanto riferito sino ad ora, il terribile fatto è avvenuto intorno alle ore 15.00 di oggi, giovedì 31 luglio. Lo schianto si è verificato in prossimità dello svincolo di Borgone Susa, in direzione Francia. A quanto pare le vetture coinvolte sono due. Una Fiat Panda, che procedeva contromano, è andata a scontrarsi contro un altro veicolo non ancora identificato. La Panda era guidata da un ultraottantenne, ed ha finito con l'impattare con l'altra automobile, prendendola in pieno con un frontale.

L'allarme è stato dato subito e sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Nulla da fare per la donna, anch'ella ottantenne, che viaggiava insieme al conducente della Panda. La signora è deceduta a causa delle ferite. Quanto all'anziano, è stato trasportato in elisoccorso al CTO di Torino, dove si trova adesso ricoverato in gravi condizioni.

Quanto alle persone che viaggiavano sull'altro mezzo, hanno tutte riportato delle ferite. Alcuni sono stati portati al pronto soccorso in codice giallo.

Per consentire lo svolgimento dei rilievi, l'autostrada tra Borgone e Chianocco è stata chiusa in entrambe le direzioni. La società Sitaf ha provveduto a indicare dei percorsi alternativi, anche se ciò non ha evitato dei problemi di circolazione.

Si cerca adesso di capire che cosa possa essere accaduto. A svolgere le indagini sono gli agenti della polizia stradale di Susa. Non si eslcude alcuna pista, anche se per il momento pare che la causa dell'incidente sia da ricercarsi nell'errore umano.