"Drogata e poi violentata dal branco": il racconto choc della 20enne

Ha raccontato di essere stata drogata e stuprata da un gruppo di ragazzi all'interno di una discoteca di Genova: la vittima, una ventenne giunta sotto choc al pronto soccorso del Galliera per ricevere le cure del caso, è stata ricoverata in ospedale. Un episodio che diventa ancora più inquietante per il fatto che, se quanto accaduto alla giovane fosse confermato, si tratterebbe del secondo caso di abuso sessuale avvenuto in pochi giorni nel capoluogo ligure.

Cosa è accaduto

La ventenne ha confidato ai medici che lo stupro si è verificato nella sala da ballo di un locale sito nell'edificio che ospita anche il Terminal traghetti cittadino. Qui sarebba stata avvicinata da alcuni ragazzi, che inizialmente le hanno offerto qualche drink. "Forse hanno usato la droga dello stupro perché non riuscivo a reagire né a chiedere aiuto" , ha rivelato al personale sanitario che la assisteva la vittima, raccontando quindi della assoluta incapacità di respingere il loro assalto. La violenza sessuale si sarebbe consumata successivamente in un angolo della stessa discoteca.

Le indagini

La segnalazione fatta alle forze dell'ordine ha attivato prontamente le indagini: indagini che, esattamente come per il primo caso di stupro avvenuto nella notte tra domenica e lunedì scorsi, sono affidate agli uomini della squadra mobile sotto la direzione di Stefano Signoretti. Nonostante delle differenze evidenti tra i due episodi, al momento gli inquirenti non escludono il fatto che possa comunque esserci una correlazione.

Per ora la giovane vittima non è stata ancora sentita dagli investigatori della questura perché afferma di non ricordare praticamente nulla di quei terribili attimi. Gli inquirenti, che attendono di poter entrare in possesso dell'esito degli esami medici e di quelli tossicologici, hanno acquisito le immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza installate all'interno e all'esterno del locale, nella speranza di poter ricavare qualche preziosa informazione sui responsabili.

Il precedente

Anche l'episodio avvenuto nella notte tra domenica e lunedì scorsi ha visto come vittima una ventenne. I fatti si sarebbero verificati in piena notte nei cosiddetti "Giardini di plastica", in centro città. La ragazza aveva raccontato agli inquirenti di essersi persa e di aver chiesto informazioni proprio agli stessi giovani che poi avevano abusato di lei. Al momento i presunti responsabili non sono stati ancora identificati.