Sono trascorsi due anni dalla prematura scomparsa del campione argentino Diego Armando Maradona ma Napoli, la città che lo ha adottato come persona e come calciatore, non lo dimentica. Nel giorno della sua dipartita si moltiplicano le iniziative per celebrare il “Pibe de oro”, a cui è stato dedicato anche lo stadio di Fuorigrotta. Proprio nel quartiere che ospita la struttura sportiva, questa sera, ci sarà una fiaccolata organizzata dagli ultras. In questi giorni sono arrivati tanti argentini da Buenos Aires che hanno deciso di unirsi ai “fratelli” napoletani nel nome di Maradona. Fuori lo stadio un semplice striscione con la scritta “Ciao Diego” racconta l’emozione di un’intera popolazione. Nel centro storico, invece, sono comparsi manifesti funebri. “Napoli è in lutto per il secondo anniversario della scomparsa di Diego. Non ti dimenticheremo mai, ti amiamo D10s” , si legge sui muri della città.

Il ricordo dello storico presidente Corrado Ferlaino

Chi non fa mai mancare la sua voce nel ricordare il fuoriclasse argentino è il presidente dei trofei Corrado Ferlaino, l’uomo che ha voluto Maradona a Napoli con tutta la sua forza. “Mi vengono le lacrime agli occhi – ha dichiarato a OttoChannel – nel ricordare Maradona in questi giorni. Per me Diego ha rappresentato il coronamento dei miei sforzi per vedere vincere il mio Napoli. Forse avrei potuto stargli un po’ più vicino, ma penso che sarebbe stato inutile. L’amore dei napoletani è il modo più bello per ricordarlo sempre” .

Il post sui social del Napoli calcio

Anche l’attuale società del Napoli calcio, guidata dal presidente Aurelio De Laurentiis, ha voluto omaggiare il “Pibe de oro” pubblicando su Facebook una foto del campione mentre palleggia con la testa in Paradiso; come sfondo, lo stadio che oggi porta il suo nome.