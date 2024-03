Due giovani fidanzati trovati morti in un box auto a Secondigliano

Si tinge di giallo il ritrovamento dei corpi senza vita di due giovani fidanzati, un ragazzo e una ragazza, avvenuto questa mattina nel quartiere di Secondigliano, nella zona a nord di Napoli. Quasi sicuramente, secondo gli investigatori, si tratta di due fidanzati che, dopo essersi appartati in cerca di un momento di intimità, sarebbero morti per le esalazioni sprigionate dall'auto nella quale sono stati trovati, in un box in via Fosso del Lupo, o per gli effetti di una stufetta elettrica accesa per riscaldarsi.

La vicenda

Si sarebbe di fronte, quindi, a un tragico incidente, anche se i carabinieri, che sono intervenuti insieme a due ambulanze, al momento non escludono nessuna pista, anche quella del possibile suicidio. Ciò che si sa con certezza è che i due giovani si erano appartati nel box auto. A ritrovare i cadaveri dei fidanzati è stato il padre del 24enne Vincenzo Nocerino, il quale, insieme a quella che probabilmente era la fidanzata, di cui non si conoscono ancora le generalità, era riverso in macchina, al posto di guida, privo di vita. L'uomo, in evidente stato di choc, ha immediatamente avvisato il 118 e i carabinieri.

L'indagine

Le forze dell'ordine sono al lavoro per effettuare i rilievi di routine e sul posto è giunto anche il medico legale nominato dalla procura di Napoli che ha aperto un'inchiesta sul caso. Tra le prime ipotesi, ancora da accertare, c'è quella del suicidio da monossido di carbonio, poiché al momento del rinvenimento dei cadaveri il motore dell'automobile risultava ancora acceso. Non sono escluse, però, altre piste, come quella accidentale. Inizialmente si era pensato a un regolamento di conti tra bande criminali, dato che si tratta di un quartiere a rischio, ma questa eventualità è stata subito scartata. Via Fosso del Lupo, appena si è saputa la notizia, è stata presa d'assalto dai vicini di casa e da alcuni curiosi, tanto che gli inquirenti hanno dovuto ordinare la chiusura delle arterie vicine.