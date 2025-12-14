Due paracadutisti si attorcigliano in volo e muoiono

Due paracadutisti hanno perso la vita a Fano (Pesaro Urbino) durante un lancio. La tragedia è avvenuta stamattina intorno alle 11.30 durante la discesa con il paracadute di quattro persone vicino all'aeroporto. Le due vittime sono Violetta Laiketsion, 63 anni, residente a Rimini, ed Ermes Zampa, 70 anni, istruttore, residente a Fano.

Sul posto i sanitari del 118, l'elisoccorso Icaro 2 da Fabriano (Ancona) e i carabinieri per i rilievi del caso. L'area, privata, è stata interdetta.

Con le due vittime durante il lancio c'erano anche due amici della donna, anche loro esperti paracadutisti.

Purtroppo per la donna e per l'istruttore, quando le due ali si sono toccate, quello che doveva essere un semplice lancio si è trasformato in una tragedia: i paracadute si sono attorcigliati e, invece di esserci un regolare atterraggio, i due sono precipitati quando si trovavano a circa

L'incidente si è verificato proprio sopra l'aeroporto di Fano, ed è quindi accaduto davanti agli occhi di diverse persone presenti sul posto tra cui personale aeroportuale e persone in attesa del volo.