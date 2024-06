"Ebreo di m...a". Sputi e minacce a Klaus Davi davanti alla moschea di Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

Stava effettuando alcune interviste nelle vicinanze del Centro islamico di viale Jenner a Milano, quando è stato aggredito, insultato e minacciato da alcuni frequentatori della Moschea, i quali gli hanno intimato di allontanarsi: Klaus Davi, che ha realizzato delle riprese video per documentare il suo servizio, ha raccontato l'esperienza vissuta.

I fatti si sono verificati durante il pomeriggio di ieri, quando il giornalista ha raggiunto la zona del Centro islamico di viale Jenner per raccogliere qualche opinione su quanto accaduto il 7 ottobre, sul conflitto israelo-palestinese e sulla vicenda degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas. Non tutti si sono dimostrati disponibili a rispondere, in particolar modo alcuni frequentatori del luogo di preghiera, i quali, infastiditi dal contenuto delle domande, lo hanno spintonato, insultandolo e minacciandolo.

"Stavo facendo sul viale delle domande sul 7 ottobre, sulla guerra in Medio Oriente, sugli ostaggi, quando i due uomini mi hanno minacciato e spintonato e sputato", racconta infatti Klaus Davi. "Ho cercato di mantenere la calma, la mia intenzione era semplicemente indagare sul punto di vista del frequentatori del centro relativamente alla strage del 7 ottobre" , aggiunge, "e poi eravamo sul Viale, uno spazio pubblico, non all'interno del centro".