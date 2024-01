La pasta in bianco fa impazzire Milano. Il costo? 26 euro. Ed è polemica

Probabilmente chi stava riprendendo quel video diventato virale su Tik Tok si attendeva ben altra reazione dinanzi alla presentazione del piatto speciale che stava per assaggiare, tuttavia il costo ritenuto eccessivo dai più non ha fatto altro che scatenare polemiche sui principali social network: così la pasta in bianco da 26 euro ha fatto il giro del web diffondendosi ovunque a macchia d'olio e diventanto in breve virale oltre che protagonista di numerosi meme a tema.

La portata, venduta in un famoso ristorante di Milano, viene ultimata e composta dinanzi agli occhi di una cliente dalla cameriera, la quale presenta le caratteristiche del piatto mentre la donna riprende la scena con il proprio smartphone. "Ecco la nostra famosa pasta in bianco" , esordisce la dipendente del ristorante. "Quindi è un fusillone che viene cotto nel brodo di parmigiano" , spiega la ragazza, "e che andiamo poi a completare con l'estratto del siero, quindi sempre brodo, ed eseguiamo la mantecatura, formando una cremina tutto intorno alla pasta" . "Non ha un'aggiunta di nulla" , ci tiene a precisare la cameriera, "quindi è soltanto parmigiano" .

Ma qual è il costo di una pietanza composta da ingredienti così semplici? 26 euro. Troppo per i numerosi internauti che sono incappati nel video diventato virale su tutti i principali social network. A nulla è servito il titolo scelto dalla cliente per il suo filmato: "La famosa pasta in bianco che sta facendo impazzire Milano" . A impazzire di rabbia sono stati gli utenti del web, che hanno iniziato a condividere il filmato facendogli superare rapidamente il milione di contatti. "È saporita" , ha commentato l'utente che ha postato il video.

Di ben altro tenore i commenti in calce al filmato, la maggior parte dei quali negativi. "Come diceva Wanna Marchi, i co***oni vanno incu***i" , commenta un ragazzo. "Solo a Milano se la possono mangiare" , considera un altro. "Pagare così tanto per una pasta in bianco è da fessi" , sentenzia un internauta. "Ma è un ristorante o un ospedale?" , si domanda un utente, ironizzando sulla semplicità degli ingredienti.