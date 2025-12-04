Elicottero precipitato in Valtellina, chi è Maurizio Folini, il pilota che conduceva il velivolo

Terribile l'incidente aereo che si è verificato questa mattina, poco dopo le 8.00, in Valmalenco; a perdere la vita un giovane di 29 anni, Thomas Ledesma, mentre le altre tre persone si sono fortunatamente salvate, fra cui il pilota Maurizio Folini. Folini è un personaggio noto nella zona per la sua grande professionalità ed esperienza, e per le imprese compiute in Nepal. Tuttavia neppure la sua grande abilità ha potuto evitare la tragedia di oggi.

Stimato pilota di elicotteri, il 60enne Folini è una guida alpina conosciuta a livello internazionale per le sue operazioni di soccorso in alta quota. Viene ricordato per le sue imprese sulle Alpi, ma anche sull'Himalaya. Nell'ambiente è stato ribattezzato come "il pilota degli 8 mila". Questo perché l'uomo è abituato a operare in condizioni davvero estreme, conducendo voli di ricerca e soccorso: è suo il record per il salvataggio in elicottero effettuato alla quota più elevata (7.800 metri di quota, sull'Everest, nel 2013).

Folini, originario della Valtellina, è stato prima maestro di sci e guida alpina, poi è passato al volo, conseguendo il brevetto di pilota. Da allora ha accumulato oltre 15mila ore di guida. Nella sua carriera ha anche ottenuto dei riconoscimenti, e collabora con alcune compagnie di elisoccorso nepalesi proprio per accorrere in soccorso degli alpinisti.

Tuttavia, nulla ha evitato quanto accaduto stamani. Folini era alla guida di un elicottero di una ditta austriaca. Ancora non si conoscono le cause dell'incidente. C'è chi parla di errore tecnico, o di un'avaria. Bisognerà attendere i risultati degli accertamenti per saperne di più.

Pare che l'areo stesse facendo una ricognizione nella zona in cui lo scorso novembre si era verificata una frana. Ad un tratto, stando a quanto riferito dai testimoni, il velivolo avrebbe urtato una roccia, prendendo a precipitare. A dare l'allarme sono stati alcuni agenti della polizia locale.