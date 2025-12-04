Precipita un elicottero, estratte vive 4 persone

Un elicottero con a bordo quattro persone è precipitato questa mattina sulle montagne della Valmalenco, nel territorio di Lanzada, in provincia di Sondrio. Secondo le prime sommarie informazioni l'incidente è avvenuto in una zona impervia al confine con la Svizzera.

Da accertare le cause dell'incidente

Secondo quanti riportato da Valtellina Notizie, si tratta di un "elicottero Wucher 350, modello utilizzato per operazioni di lavoro aereo". Ancora da accertare le cause dell'incidente "Probabilmente il mezzo era impegnato in interventi di ripristino lungo il versante franato lo scorso 10 novembre", riporta ancora Valtellina Notizie.

Estratte vive le persone a bordo

Secondo quanto ha confermato Areu, non ci sono persone decedute e sono in corso le operazioni di soccorso per gli occupanti dell'elicottero che ha effettuato un

atterraggio pesante. Si tratta di tecnici e operai che sorvolavano una zona impervia interessata da interventi di messa in sicurezza dopo una recente frana. Sono rimasti feriti e al momento non si conoscono le condizioni.