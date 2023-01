Emergenza rifiuti, da Scampia rispondono al sindaco di Pordenone: "Basta pregiudizi"

La frase del sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, probabilmente pronunciata in maniera superficiale, sicuramente in modo inopportuno, ha scatenato la reazione risentita delle istituzioni di Scampia, quartiere a nord di Napoli. Il primo cittadino friulano, alle prese con una grave emergenza rifiuti, per spronare i propri concittadini a seguire le regole della raccolta differenziata ha detto in un’intervista: “Le persone che rispettano le regole sono la stragrande maggioranza, questa non è Scampia” . L’esternazione ha fatto immediatamente il giro dei social media creando malumore nel Napoletano. A reagire immediatamente è stato il presidente della VIII Municipalità di Napoli Nicola Nardella, il quale non ha nascosto il proprio disappunto.

“Invito sindaco di Pordenone a Scampia – ha dichiarato al quotidiano Fanpage l’esponente politico –. Purtroppo, spesso è il pregiudizio a guidare le parole e questo fa in modo che vengano espresse dichiarazioni imbarazzanti. Oggi Scampia è un quartiere straordinario, fulcro di rigenerazione sociale, con una nuova sede dell'università e una rete associativa strepitosa” . Nardella non ha negato che nel quartiere ci siano ancora grosse questioni da risolvere, ma la strada intrapresa è quella virtuosa e per il presidente della Municipalità non si può essere così superficiali e prevenuti nei giudizi.