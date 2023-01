Senzatetto al freddo: scontro giunta-De Magistris

È polemica tra l’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris e l’attuale amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Gaetano Manfredi. A creare malumore è la condizione dei senzatetto, costretti a dormire per strada, di notte, con temperature prossime allo zero. De Magistris ha accusato la giunta di tenere chiuse le stazioni della metro ai clochard, lasciandoli al gelo degli ultimi giorni. Lo stesso hanno fatto alcuni amministratori uscenti, i quali hanno pubblicato post al veleno sui social media. Le sollecitazioni dei vecchi assessori hanno provocato la reazione immediata dei nuovi governanti che hanno rispedito al mittente ogni critica.

La posizione della giunta Manfredi

L’assessore comunale al Welfare, Luca Trapanese, ha evidenziato come, dopo l’emergenza per la pandemia da Covid-19, il servizio della metropolitana è di nuovo a regime. “I nuovi orari – ha dichiarato l’amministratore al quotidiano locale Vesuviolive.it – ci consentono di accogliere le persone dalle ore 24 fino alle 5 del mattino. Quindi chi ha bisogno di essere accolto per il freddo alle 24 già ha trovato un accomodo o quantomeno non è più in grado di arrivare alla metro. In questi ultimi anni è mancata da parte della precedente amministrazione la predisposizione di un’accoglienza più dignitosa e duratura invece di concedere ai senza dimora solo una stazione metro” .

Trapanese ha rincarato la dose nei confronti dell’ex sindaco De Magistris. “Dice di aver lasciato 20 milioni di euro alle politiche sociali - tuona - eppure mi chiedo perché ad ottobre 2021, all’inizio del mio mandato, l’unità di strada era solo una (oggi sono cinque), il dormitorio pubblico con 120 posti letto accoglieva solo 19 persone con una coordinatrice che lavorava da casa (ad oggi abbiamo accolto 70 persone, una nuova equipe composta da quattro enti ognuno con un compito specifico tra accoglienza, parte medica, ascolto e reinserimento sociale, ed una nuova coordinatrice che al mattino si reca sul posto a lavorare di persona)” .

I costi per l’apertura delle stazioni metro