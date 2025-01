Entra nell'ascensore della clinica e precipita per 2 piani. Grave un 28enne a Roma

Ascolta ora 00:00 00:00

È entrato in ascensore ma non ha trovato la cabina al piano come dovrebbe accadere di norma, precipitando da un'altezza di circa tre metri: la vittima, un fattorino di 28 anni, ha riportato fratture multiple nella caduta e si trova ora ricoverata in gravi condizioni presso il Policlinico Umberto I di Roma.

I fatti si sono verificati nella mattinata di oggi, venerdì 17 gennaio, all'interno di una clinica medica privata e casa di cura sita in via Felice Giordano, ai Parioli. Sono all'incirca le ore 10.30, quando il ragazzo, che si trovava lì per effettuare una consegna, entra nell'ascensore ma, non trovando la cabina, precipita dal piano terra fino al livello – 2, compiendo un volo di circa tre metri.

Alcuni testimoni presenti in quegli attimi concitati contattano immediatamente il 118 per richiedere l'invio sul posto di una squadra di soccorritori, dato che era necessario raggiungere il fondo del vano dell'elevatore per aiutare il giovane. Una volta ricevuti i dettagli, sul posto si precipitano un'ambulanza, gli agenti delle volanti, i vigili del fuoco della squadra 9A di Prati e il nucleo speleo-alpino-fluviale (Saf). I pompieri, sotto il coordinamento del Capo Turno Provinciale e del funzionario di turno raggiugono il 28enne e, nonostante qualche difficoltà, riescono a riportarlo in superficie e ad affidarlo alle cure dei sanitari del 118.

"L'attività di soccorso dei vigili del fuoco sono state coordinate dal capoturno e funzionario sul posto e sono state rese difficili dal fatto che il ragazzo era posizionato a circa tre metri sotto il piano di recupero" , spiega a Roma Today il segretario generale della Fns Cisl di Roma e Rieti Riccardo Ciofi. "Perciò i colleghi hanno dovuto operare con cautela, in collaborazione con il personale del 118, per stabilizzare il ferito, imbragarlo con una speciale barella e trasportarlo dal piano della caduta in luogo sicuro per consegnarlo ai sanitari" , conclude.

Dopo aver prestato i primi soccorsi sul posto alla vittima, il personale medico lo carica a bordo dell'ambulanza e lo conduce d'urgenza in codice rosso presso il Policlinico Umberto I di Roma, dove si trova tuttora ricoverato in gravi condizioni. Stando a un primo bollettimo diffuso dall'ospedale, il 28enne avrebbe riportato diverse fratture alle gambe e a due vertebre.

ora da capire cosa non abbia funzionato nell'ascensore della clinica, per cui gli investigatori sono tuttora al lavoro per ricostruire nei dettagli le dinamiche del terribile incidente e risalire a eventuali responsabilità.