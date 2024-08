Entra in casa e trova uno sconosciuto che guarda la tv. Ma poi non lo denuncia

Ascolta ora 00:00 00:00

Una storia a dir poco incredibile quella che arriva Sacile, in provincia di Pordenone, dove una donna, appena rientrata in casa, ha trovato un perfetto sconosciuto seduto sul divano del suo salotto, e intento a guardare la televisione. Una vicenda a dir poco incredibile, e che non si è conclusa con una denuncia. Il fatto risale a circa cinque mesi fa.

La sorpresa

A raccontare l'accaduto sulle pagine de Il Gazzettino è la signora Beatrice Carbonari. La donna spiega di aver fatto ritorno a casa in un giorno normalissimo e di essersi ritrovata chiusa fuori. Il primo pensiero era stato quello che fossero rientrati i figli dall'università, o il marito da lavoro. Dopo aver visto degli evidenti segni sulla porta, però, aveva compreso di trovarsi di fronte a un'effrazione. Da qui la sconcertante scoperta.

"L'intruso aveva tentato di chiudermi fuori con il chiavistello interno, ma fortunatamente sono riuscita ad entrare. Non avevo realizzato subito cosa era accaduto, una volta visto lo zaino e le scatole di cibo fuori posto ho capito e ho visto che c'era qualcuno sul divano. Mi sono messa subito a gridare e ho cercato di spingerlo fuori, lui non ha mai reagito, anzi, ha subito cercato di scappare. Ha rubato le ciabatte di mio marito ed è corso fuori, ha scavalcato il cancello e si è allontanato. Solo in quel momento sono riuscita a telefonare ai carabinieri" , racconta la signora Carbonari.

Comprensibilmente traumatizzata, la donna è riuscita a mettersi in contatto con i militari, malgrado lo choc. L'intruso è poi stato rintracciato e catturato ma, al momento del loro incontro, la signora ha avuto dei ripensamenti. "Quando sono andata dai carabinieri e l'ho visto mi sono messa a piangere. Ho immaginato i motivi che potevano averlo spinto a entrare in casa mia, mi sono chiesta quanto potesse essere disperatamente bisognoso" , dichiara.

A distanza di mesi resta il trauma

La signora Carbonari ha infatti scoperto che l'uomo che si era introdotto in casa sua era un immigrato senza dimora. Dal momento che non le aveva fatto alcun male, la donna ha deciso di non denunciarlo. La paura, però, resta. Non si può dimenticare una vicenda del genere. "Da quel giorno ogni volta che entro in casa mi sento in ansia. Ho sempre paura che possa succedere di nuovo. La mia decisione di ritirare la denuncia deriva dal fatto che vorrei cercare di dimenticare quel terribile ricordo, eliminando qualsiasi collegamento con ciò che è accaduto.

Inoltre, ho cercato di immedesimarmi nei panni di quell'uomo, ho pensato fosse meglio lasciare stare", afferma.

Beatrice Carbonari sta ancora cercando di riprendersi dal forte trauma, ma non è un percorso semplice.