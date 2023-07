"Er Motosega" dei TheBorderline torna sui social un mese dopo la morte di Manuel

Un video mentre canta e sorride felice, sdraiato in riva a un fiume insieme alla fidanzata. Questo il ritorno su Instagram di Vito Lo Iacono - meglio noto come "Er Motosega" - tra gli youtuber del gruppo TheBorderline, coinvolto un mese fa nell'incidente di Casal Palocco, a Roma, che provocò la morte del piccolo Manuel. Il giovane ha condiviso una storia per i suoi oltre 64 mila followers mentre si trova insieme alla compagna - Gaia Cuscino, anche lei influencer - e cantano la canzone "Sorriso", un classico di Calcutta. Una sequenza piuttosto romantica, come testimoniato dalla scritta "Ti amo" in sovrimpressione.

"Er Motosega" era tra i componenti dei TheBorderline a bordo del suv Lamborghini - guidato da Matteo Di Pietro, gruppo del team ora accusato di omicidio stradale - e dal giorno dell'incidente mortale aveva abbandonato i social network. Subito dopo l'impatto, era stato il primo a chiamarsi fuori sottolineando di non aver guidato il bolide. “Salve, il trauma che sto provando è indescrivibile, ci tengo solo a dire che io non mi sono mai messo al volante e che sto vicinissimo alla famiglia della vittima” , le sue parole di un mese fa.

Dichiarazioni finite al centro delle polemiche sui social network, una pioggia di accuse che lo ha spinto a lasciare i social, almeno fino a oggi. Ma non è tutto. "Er Motosega" è stato travolto dalle critiche per il video registrato poche ore prima della challenge "50 ore in Lamborghini", ossia poco prima dell'incidente: in canotta e cappellino da baseball, nel cortile della sua abitazione, mentre fa una sorta di show con la Lamborghini appena noleggiata: "Dove credi di andare te con questa Smart, la macchina tua costa 300 euro al supermercato" , una delle battute registrate. Purtroppo, poco dopo, lo scontro proprio contro la Smart con a bordo Manuel, morto all'età di 5 anni.

Come anticipato, Lo Iacono faceva parte del gruppo TheBorderline, noto per i video pubblicati sui canali Youtube e TikTok con sfide all'insegna del pericolo. La challenge a bordo della Lamborghini è stata l'ultima di una lunga serie. C'è chi li ha definiti i "Jackass" di Roma ma con un altro punto di riferimento: parliamo di MrBeast, youtuber americano con 160 milioni di follower e guadagni impressionanti, qualcosa come 54 milioni di dollari. Tra le sfide social portate a termine dal "Motosega" & Co. quella di vivere 50 ore in una auto di lusso - una Tesla Model 3 Long Range - o l'ingresso al Colosseo con una muta da sub. Ora per Lo Iacono si apre una nuova fase, anche questa rigorosamente social.