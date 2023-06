Roma, suv contro Smart, morto un bimbo di 5 anni. Forse una sfida su Youtube dietro l'incidente

Un bambino di cinque anni è morto in un incidente stradale avvenuto a Casal Palocco, zona sud di Roma. La tragedia è avvenuta poco prima delle ore 16.00 in via Archelao di Mileto, all'incrocio con via di Macchia Saponara: scontro frontale tra un Suv Lamborghini guidato da un ventenne con a bordo quattro persone e una Smart ForFour con a bordo la piccola vittima, la madre e la sorellina di quattro anni. Entrambe sono in condizioni gravi.

La dinamica dei fatti è tutta da chiarire, ma l’impatto è stato violentissimo. Le condizioni del bambino sono apparse disperate fin da subito: quando sono arrivati i sanitari del 118, il piccolo era già in arresto cardiaco. Dopo averlo rianimato, lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Grassi di Ostia. Purtroppo però non c’è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Come anticipato, la madre ventinovenne e la sorellina della vittima versano in condizioni gravi ma sembra scongiurato il pericolo di morte. Entrambe sono state trasportate in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio.

Insieme al 118, sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale di Roma. I due mezzi coinvolti nell’incidente sono posti sotto sequestro e sono stati effettuati i rilievi del caso. Come da prassi il conducente alla guida del Suv sarà sottoposto al test della droga e dell'alcol. In base a quanto ricostruito dalle autorità la Lamborghini era stata presa a noleggio ed era stata vista circolare in quella zona già nella giornata di martedì.

Attesi aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e dalle indagini degli inquirenti, chiamati ad accertare a quale velocità viaggiassero le auto coinvolte e le condizioni del manto stradale, soprattutto alla luce delle forti piogge di questi ultimi giorni. Ma spunta anche un’altra pista, riportata dall’Ansa: i ragazzi coinvolti nell’incidente potrebbero essere stati distratti dai telefonini o dalle videocamere per girare un video, forse per una challenge Youtube. Da qui la decisione di sequestrare i cellulari dei giovani a bordo della Lamborghini.