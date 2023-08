Ferragosto da incubo a Catania: aeroporto chiuso fino alle 20 per l'eruzione dell'Etna

È un'estate senza pace per l'aeroporto internazionale di Catania-Fontanarossa: dopo i tanti giorni con arrivi e partenze a singhiozzo a causa dell'incendio che lo scorso 16 luglio ha interessato il Terminal A ma che è stato definitivamente risolto, lo scalo rimarrà chiuso fino alle ore 20 di oggi, lunedì 14 agosto, a causa dell'eruzione notturna dell'Etna che ha dato spettacolo con fontane di lava e lapilli ma anche trasportato enormi quantità di cenere vulcanica che hanno ricoperto macchine, strade e la pista dell'aeroporto rendendo impossibili decolli e atterraggi.

La chiusura dell'aeroporto

Se questa mattina si pensava che la riapertura sarebbe potuta avvenire alle 13, ma è successivamente scattata la proroga alle ore 20 di questa sera: inibiti tutti gli arrivi e le partenze con i voli dirottati principalmente sugli scali di Palermo e Trapani: i viaggiatori che volessero conoscere in tempo reale la situazione dovranno recarsi in aeroporto soltanto dopo aver consultato la propria compagnia aerea: per tutte le info sui voli dirottati o cancellati bisogna si potranno contattare direttamente le compagnie o collegarsi al sito Internet www.aeroporto.catania.it.

I disagi causati dalla cenere

Gli aggiornamenti si possono consultare anche sulle pagine social dell'Aeroporto di Catania. " A causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale ricaduta di cenere vulcanica, le operazioni di volo sono sospese fino alle ore 20 . Per info contattare il vettore di riferimento ". Un comunicato di questa mattina da parte della Sac (Società aeroportuale Catania) ha fatto sapere che la chiusura interessa i settori di spazio aereo C1 e B3. L'attività eruttiva dell'Etna ha rilasciato una densa nube di cenere che, a causa della direzione delle correnti in quota, è ricaduta sulle strade di Catania ma anche di Comuni quali Misterbianco e Linguaglossa fino a spingersi addirittura nel Siracusano.

L'ordinanza del sindaco di Catania