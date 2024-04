Cloro nella spa dell'hotel Barberini. Cinque intossicati nel centro di Roma

In aggiornamento

Da stamattina è in corso l'evacuazione dell'hotel Barberini di Roma per esalazioni tossiche riconducibili al cloro che si trovava nel locale tecnico a servizio della Spa al piano inferiore dell'albergo. Gli agenti del I gruppo centro storico della polizia locale sono impegnati in via Rasella, al civico 3, dove si vivono momenti frenetici per portare soccorso agli ospiti. Fino a questo momento, risultano cinque le persone intossicate, tutte dipendenti dell'hotel, che hanno necessitato delle cure mediche del caso. Due i codici rossi: un 60enne portato all'ospedale San Giovanni e una 50enne trasferita al San Camillo. Ricoverati in codice giallo, invece, un 39enne e una 26enne trasportati entrambi all'Umberto I. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti.

Strade chiuse

Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area e la viabilità della zona. Per adesso sono state chiuse, in maniera precauzionale, via delle Quattro Fontane, da piazza Barberini a via Rasella, e via Rasella stessa, da via delle Quattro Fontane a via del Boccaccio.

La testimonianza

"Ogni volta che veniamo a Roma ci fermiamo in questo hotel. Stamattina ci siamo alzati, abbiamo fatto la doccia. Abbiamo aperto la porta ma l'aria era irrespirabile" . Questo il racconto a caldo di una turista canadese, ospite del Barberini. "Non riuscivamo a respirare, ci piangevano gli occhi" , ha continuato. "Erano le 8.45. Forse era appena successo. Siamo stati fortunati perché abbiamo preso l'ascensore mentre altri hanno dovuto utilizzare le scale" , ha spiegato. "Noi eravamo al quinto piano, ma tutto è successo giù, nella Spa e nella piscina. Siamo usciti senza capire cosa stesse succedendo: fuori ci hanno spiegato che qualcuno del personale aveva versato per sbaglio un contenitore di cloro" , ha sottolineato la testimone. Il cloro poi "si è sparso per tutto l'albergo" .

"Loro erano giù, sono entrati subito a contatto con il cloro"

Sui cinque trasportati in ospedale, dipendenti della struttura, la turista canadese ha detto: