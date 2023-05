Esondazione Santerno, sindaco bloccato in Comune: arrivano i soccorsi dalla Lombardia

A causa dell'esondazione del fiume, che ha allagato l'intero paese, il sindaco di Sant'Agata sul Santerno (Ravenna) Enea Emiliani si trova bloccato da martedi all'interno della sede del Comune.

Il Santerno è straripato in diversi punti, andando a colpire numerose zone abitate di vari comuni della Bassa Romagna: proprio a Sant'Agata, intorno alle ore 23.00 di ieri, si è registrata la situazione più critica.

L'allarme

Impegnato nell'organizzazione delle attività di soccorso, il primo cittadino Enea Emiliani è rimasto bloccato all'interno del palazzo comunale. Il sindaco ha dato immediatamente disposizione ai propri concittadini di abbandonare le abitazioni dotate solo di pianterreno, e a tutti gli altri di spostarsi ai piani superiori, continuando a rivolgere appelli tramite il proprio profilo Facebook mentre seguiva lo sviluppo degli eventi.

"Pericolo imminente per il passaggio della piena del fiume Santerno" , ha scritto Emiliani. "Ordine di evacuazione immediata dalle abitazioni situate immediatamente a ridosso dell'argine oppure, anche se distanti, a tutte le abitazioni che dispongono solo del piano terra. Potete usufruire del punto di accoglienza allestito alle scuole medie in via Roma 6" , ha aggiunto, "per tutti gli altri l'ordine è quello di salire ai piani superiori".

Tutto questo mentre, con l'aggravarsi della situazione, giungevano sempre più numerose le richieste di soccorso direttamente al sindaco, al 115 o al numero messo a disposizione per le emergenze 800.072525. "Restate tutti ai piani superiori in attesa dei soccorsi da parte dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile" , ha esortato nel suo ultimo messaggio il primo cittadino di Sant'Agata sul Santerno, "i soccorsi sono rallentati dalla vasta estensione e dimensione dell'alluvione e dalla fortissima corrente. Mantenete la calma, resistete".

L'aiuto della Lombardia

La Lombardia si è immediatamente attivata per inviare aiuti alle zone colpite dall'esondazione. L'assessore alla Protezione civile della Regione Romano La Russa, ha spiegato all'Ansa che fra i mezzi e gli operatori giunti sul posto ci sono "anche 3 mezzi di Centro trasmissione mobile (CTM) con 100 radio e tre ripetitori mobili e collegamento con la Sala operativa regionale".