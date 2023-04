Esplode la rabbia all'ospedale Cardarelli: i sanitari minacciano lo sciopero

Era nell'aria e, alla fine, al Cardarelli di Napoli è esplosa la protesta. Tante le criticità, le difficoltà e i sacrifici denunciati da tempo dal personale che opera all'interno dell'ospedale. Per non parlare dei pazienti, sempre più intolleranti nei confronti di una struttura che ha spesso e volentieri mostrato tutte le sue debolezze.

Alla fine arriva la denuncia di Nursing up, il sindacato degli infermieri italiani, che si rivolge direttamente al governatore Vincenzo De Luca, lanciando pesanti critiche.

Peggio che durante la pandemia

" Il Cardarelli di Napoli, l'ospedale più grande del mezzogiorno, vive una delle situazioni più difficili degli ultimi tempi ", dichiara a Il Mattino Antonio De Palma, presidente nazionale del Nursing Up. "Gli infermieri e tutti gli altri professionisti sono allo stremo e le problematiche che da anni li affliggono e li tormentano hanno toccato l'apice, rendendo il momento attuale addirittura peggiore, per alcuni versi, di quello dei duri mesi della pandemia ", aggiunge.

La situazione, dunque, è molto critica. C'è una preoccupante carenza di organico, mentre il personale precario non viene neppure stabilizzato e i turni di lavoro sono sempre più massacranti. E mancano presidi, ausili, strumenti per prendersi cura dei pazienti.

Cresce la tensione all'interno dell'ospedale, col personale medico e sanitario pronto a scioperare ad oltranza. Solo pochi giorni fa si è tenuto un flash mob molto indicativo. Il malcontento, spiega De Palma, " ha radici profonde radicate in un passato di immobilismo e austerity e in un presente drammatico dove la politica regionale e le direzioni che si sono succedute alla guida della struttura, di fatto, non sono state capaci di arginare la voragine ".

Le critiche a De Luca

Impossibile non parlare del governatore Vincenzo De Luca, che con le sue recenti dichiarazioni ha forse peggiorato la situazione. Il presidente della Regione Campania ha infatti parlato di 170 infermieri oltre il necessario presenti al Cardarelli. Affermazioni che hanno sollevato un polverone.

" Rimaniamo basiti per le uscite recenti del presidente della Regione Campania, De Luca, che arriva addirittura ad affermare che ci sarebbe un surplus di 170 infermieri rispetto alle necessità della struttura quando invece la realtà fattuale vede una carenza di personale rispetto al reale bisogno che è sotto gli occhi di tutti ", commenta De Palma.

È soprattutto al Pronto soccorso che emergono le maggiori criticità. Non si tratta solo di arrivare a un trattamente economico più consono per chi lavora in quel reparto, ma anche di assumere maggiore personale. Il numero di operatori, così com'è, è insufficiente.

I precedenti

La rabbia è esplosa dopo mesi, se non anni, di denunce e richieste d'aiuto. Già a gennaio c'era stato un forte braccio di ferro sempre per quanto concerne la situazione del Cardarelli.

Sette sindacati medici avevano inviato una nota congiunta di protesta al manager Antonio D'Amore e al governatore De Luca.