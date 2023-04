La bacchetta "magica" di Harry Potter gli esplode in mano. Ricoverato un bambino di 11 anni

Doveva essere soltanto un gioco, invece si è trasformato in brutto incidente. È successo ad Arese, in provincia di Milano, dove un bambino di soli undici anni è rimasto ferito alle mani mentre giocava con una “bacchetta magica” giocattolo - ispirata a quelle di Harry Potter - che gli è esplosa improvvisamente in mano.

L’incidente mentre giocava

L’incidente è avvenuto lo scorso lunedì 10 aprile, intorno alle ore 21 nell’hinterland nord di Milano. Il piccolo, nato a Busto Arsizio, si trovava nel suo appartamento di Arese insieme ai suoi genitori che stava intrattenendo; entrambi 52enni e originari di Vimercate e di Rho. L’undicenne, infatti, stava giocando con la sua nuova "speciale" bacchetta, ispirata alla saga di Harry Potter e in grado di "sparare" un pezzo di carta per poi bruciarlo, quando si è verificato il brutto incidente.

I soccorsi

L’allarme è scoppiato poco dopo le ore 21, quando – a causa di un malfunzionamento - il giocattolo gli è esploso nella mano sinistra. Si tratterebbe di uno di quei giocattolini simili a quelle bacchette maneggiate dai maghetti del grande e del piccolo schermo; oggetti spesso ambiti dai più piccoli. Nell’abitazione del bambino sono arrivati immediatamente i soccorritori del 118 e i Carabinieri di Garbagnate Milanese. L’undicenne, così, rimasto ferito seriamente, è stato subito trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è tuttora ricoverato.

Secondo le attuali condizioni, il piccolo rischierebbe di perdere la falange del dito medio della mano sinistra, dove ha anche riportato un profondo taglio al palmo. È stato, inoltre, anche medicato per escoriazioni alla mano destra.

Le indagini

Stando a quanto hanno finora ricostruito i carabinieri, la bacchetta non sarebbe in vendita in Italia, ma sarebbe stata comprata da mamma e papà su un sito online. Infatti, ai carabinieri della stazione di Garbagnate Milanese, intervenuti sul posto, i genitori dell’11enne hanno spiegato di aver comprato il giocattolo - appunto - ordinandolo su un sito online. Pertanto, si tratterrebbe di una "fireball wand" che utilizza la carta lampo generando una piccola fiamma. Un comune gadget per replicare le imprese dei film fantasy, tra cui Harry Potter, in vendita a pochi euro sul web e con garanzie tutte da verificare; tanto che ai primi accertamenti non sarebbe in commercio nel nostro Paese per motivi di sicurezza.

Nei film di Harry Potter ci sono delle scene in cui la bacchetta magica esplode nelle mani dei bambini annerendo le loro facce, senza far loro troppi danni, quasi come succede nei fumetti. Ovviamente, la bacchetta in questione non era magica, ma dotata di un meccanismo elettrico isolato male e costruito peggio, senza alcuna sicurezza, cosicché, dopo essersi riscaldato è esploso.