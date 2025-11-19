Eugenio Finardi celebra 50 anni di successi a Malpensa

Showcase esclusivo di Eugenio Finardi che domani 20 novembre alle 12 si esibirà nell’area check-in del Terminal 1 dell’aeroporto internazionale di Milano Malpensa con un evento speciale della Milano Music Week, la manifestazione che ogni anno anima la città con concerti, dj set, incontri, workshop, panel, showcase e numerosi eventi distribuiti su tutto il territorio.
Appuntamento con la musica che ormai da anni fa parte delle iniziative culturali di Sea Aeroporti di Milano con iniziative che sorprendo e sono apprezzate dai viaggiatori di tutto il mondo.Per l’occasione, Finardi eseguirà i suoi pezzi davanti a un pubblico particolarmente eterogeneo e internazionale, quello dei passeggeri in partenza dallo scalo che potranno assistere a un momento musicale unico nel suo genere, con l’artista che proporrà dal vivo alcuni brani tratti dal suo ultimo album Tutto insieme a classici del suo repertorio. Evento che rientra nel grande tour che celebra i suoi 50 anni di carriera iniziata con il disco “Non gettate alcun oggetto dal finestrino”.