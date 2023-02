"Un'offerta a piacere per la foto col Vesuvio". Il nuovo business dei parcheggiatori abusivi

Dieci euro per gli scooter e 20 per le auto sportive, più un extra per chi vuole scattare una foto panoramica del golfo. È il tariffario dei parcheggiatori abusivi che, a Napoli, monopolizzano le aree di sosta nelle zone della movida: da Chiaia a Posillipo, da Fuorigrotta a Bagnoli. Ieri sera, i carabinieri hanno stanato e identificato 16 persone che spillavano fior fior di soldi ai malcapitati di turno.

Un euro per la foto al Vesuvio

Un business che ha lucrato centinaia di euro ai parcheggiatori abusivi di Via Petrarca, una delle zone panoramiche della città: minimo un euro per una foto al Vesuvio con il golfo sullo sfondo. Chiaramente, sempre " un'offerta a piacere ". Ieri sera, nell'ambito delle attività di controllo, i carabinieri hanno fermato l'autore della singolare iniziativa imprenditoriale. Come lui, anche altri colleghi avevano contribuito ad alimentare il vantaggioso giro d'affari a scapito dei turisti.

Il tariffario dei parcheggiatori abusivi

A Bagnoli, nella zona dei locali della movida, sono stati identificati invece dieci parcheggiatori abusivi. In circa 200 metri di strada, davanti ai locali di Coroglio, i furbetti della sosta abusiva avevano posizionato le auto in modo da ottenere il maggior numero di posteggi utili. Senza badare all'invasione dei marciapiedi e con un tariffario da capogiro: 10 euro per scooter e moto, 20 per le auto sportive.

Gli altri controlli

Ieri sera è stata una serata da bollino nero per gli abusivi nell'area occidentale della città. I carabinieri delle Compagnie Bagnoli e Centro, insieme a quelli del Nucleo Radiomobile di Napoli e del reggimento Campania che hanno presidiato i quartieri di Chiaia, Posillipo, Fuorigrotta e Bagnoli. A via Toledo i militari hanno sedato una violentissima rissa scoppiata dopo uno scontro tra due scooter. In due hanno aggredito un 20enne colpendolo alla testa con un casco.