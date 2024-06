Europei di calcio, fischio d'inizio al Sisal Wincity Diaz 7 di Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

Campionato Europeo di Calcio al via venerdì 14 giugno e fischio d’inizio anche al Sisal Wincity Diaz 7 di Milano, il locale a pochi passi da piazza Duomo, dove si accendono magia e tifo adrenalitico che accompagneranno il torneo fino al 14 luglio. Evento speciale con un ospite speciale per la partita inaugurale Germania-Scozia: Cristian Brocchi, calciatore con una lunga carriera da centrocampista culminata indossando la maglia della Lazio, intervistato live da Vanessa Minotti, conduttrice sportiva e influencer.

Una serata coinvolgente, dedicata al dibattito, ai pronostici, alle statistiche e alle possibili formazioni dell’Italia guidata da Luciano Spalletti inevitabilmente al centro dell’interesse del pubblico e dei tifosi che seguiranno questo “Salottino sportivo” quanto mai attuale e coinvolgente per poi vedere partita che apre gli Europei. Il "Salottino" sarà accompagnato da un aperitivo a buffet, per godere di una dimensione di totale benessere avvolti dal perfetto connubio di intrattenimento e offerta gastronomica di altissimo livello offerto dal Diaz 7 con Cristian Brocchi che sarà poi a disposizione del pubblico per firmare autografi e scattare foto.

Questo di venerdì è solo il primo dei numerosi appuntamenti-evento dedicati agli Europei perché i Sisal Wincity di Milano, Roma e Firenze aprono le porte a ospiti imperdibili per regalare ai propri clienti un’esperienza indimenticabile e sostenere tutti insieme gli Azzurri fra divertimento e qualità, assicurati dalla lunghissima esperienza di intrattenimento dei Sisal Wincity, che offrono da sempre un palinsesto di eventi ricco di sport, musica e comicità con grandi ospiti. Fischio d’inizio al Diaz 7 a cui seguiranno altri eventi in occasione della partite dell’Italia nei tre punti vendita Sisal Wincity di Milano, Roma e Firenze.

Ecco le modalità di prenotazione per la serata inaugurale al Diaz 7 (aperitivo con drink incluso 15 euro) icordando che l’ingresso è vietato ai minori di 18 anni: ci si può iscrivere tramite il sito www.sisalwincity.it indicando nome e cognome/nome dello spettacolo e data/numero dei partecipanti ed eventuali numeri di prenotazioni per la cena (inizio tassativo ore 20) oppure chiamando il numero 3398248377.

UNA VITA PER IL CALCIO

Cristian Brocchi, classe 1976, cresciuto nelle giovanili del Milan, fa il suo esordio tra i professionisti nella stagione 1995-1996 con la maglia della Pro Sesto, in Serie C1. Nell'estate del 1998 arriva il passaggio nella Serie B con il Verona e sotto la guida di cesare Prandelli contribuisce con 32 presenze e 6 gol a riportare gli scaligeri in Serie A.

Nell'estate del 2000 passa all'Inter e e poi delle file dei rossoneri. In tre stagioni vince scudetto, UEFA Champions League, Coppa Italia, Supercoppa italiana e Supercoppa UEFA. In Europa viene impiegato, nella vittoriosa UEFA Champions League 2002-2003, nelle partite contro l'Ajax ai quarti di finale e l'Inter in semifinale. Poi approda alla Fiorentina per tornare al Milan nel 2006.

Dopo un positivo avvio di stagione 2006-2007 con la maglia del Milan, Brocchi viene Convocato in nazionale dal ct Roberto Donadoni esordisce il 15 novembre 2006, a 30 anni, nella partita amichevole Italia-Turchia (1-1) disputata a Bergamo, unica presenza con la maglia azzurra. Il 28 agosto 2008, tre giorni prima dell'inizio del campionato il Milan lo cede a titolo definitivo alla Lazio.

Il 10 maggio 2013 Brocchi si ritira dal calcio giocato dopo 496 presenze e intraprende la carriera di allenatore nelle giovanili del Milan, assumendo la guida della squadra degli Allievi professionisti di Prima e Seconda divisione vincendo il campionato per poi subentrare a Filippo Inzaghi, nel giugno 2014, alla guida della squadra Primavera.

GLI APPUNTAMENTI A MILANO, ROMA E FIRENZE

Milano Diaz venerdì 14 giugno Salottino Sportivo

Milano Diaz sabato 15 giugno Italia/Albania Stefano Fiore/Elisa Scheffler

Firenze sabato 15 giugno Italia/Albania Cristian Brocchi/Sara Federico

Roma Vespasiano sabato 15 giugno Italia/Albania Bruno Conti/Federica Stefanelli

Milano Diaz giovedì 20 giugno Spagna/Italia Luigi di Biagio/Federica Stefanelli

Firenze giovedì 20 giugno Spagna/Italia Stefano Fiore/Elisa Scheffler

Roma Vespasiano giovedì 20 giugno Spagna/Italia Christian Panucci/Sara Federico

Milano Diaz lunedì 24 giugno

Croazia/Italia Mark Iuliano/Sara FedericoFirenze lunedì 24 giugno Croazia/Italia Cristian Zaccardo/Federica StefanelliRoma Vespasiano lunedì 24 giugno Croazia/Italia Luigi Di Biagio/Elisa Scheffler