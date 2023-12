"Fai l'abbonamento al bus". Occhio alla truffa: cosa c'è dietro questo annuncio

Nel variopinto universo delle truffe online vengono coinvolti anche i mezzi di trasporto pubblico: ecco infatti spuntare un nuovo raggiro in cui si promette un abbonamento super conveniente per viaggiare su tutti i mezzi Atac, nella Capitale. Un'offerta irrinunciabile, che avrebbe già portato diverse persone a cadere nel tranello.

L'annuncio sui social

A segnalare questa nuova truffa è Il Messaggero, che ha spiegato come questo tipo di annuncio truffaldino stia largamente prendendo campo su Facebook. Proprio sulla piattaforma social sarebbe stata creata un'apposita pagina dal titolo "Buono regalo per i trasporti durante l'anno". In pratica, agli utenti viene proposto un abbonamento annuale capace di garantire il trasporto su tutti i mezzi Atac al costo di soli 2 euro e 35 centesimi. Mica male! Peccato che si tratti di un inganno.

Nella descrizione della pagina Facebook dedicata si legge che è possibile ottenere lo sconto per i mezzi Atac acquistando la tessera, scaricabile tramite link. Se si vuole aderire, però, bisogna fare in fretta – avvisano i truffatori – perché la promozione resterà valida solo fino al 31 dicembre 2023. Ed ecco che l'incauto utente clicca sul link, finendo nella trappola: vengono infatti forniti ai cybercriminali tutti i dati personali.

Va detto che i truffatori stanno facendo davvero di tutto per rendere il loro raggiro sempre più credibile. In questo caso, per convincere le persone di stare davvero offrendo un abbonamento Atac, vengono proposte immagini e loghi relativi all'Azienda per la mobilità di Roma Capitale. Immagini ovviamente sottratte dai siti ufficiali. Non solo. Sempre per convincere le vittime della bontà dell'offerta, sono stati inseriti commenti positivi da parte di fantomatici utenti soddisfatti dell'abbonamento.

La denuncia di Atac

La notizia dell'offerta truffaldina è naturalmente arrivata ad Atac che ha già provveduto a sporgere denuncia. La società ha inoltre inoltrato una richiesta di rimozione della pagina social a Facebook. Nel frattempo, Atac ha messo in allerta i cittadini, spiegando che l'offerta non ha nulla a che vedere con i suoi servizi. "L'offerta ingannevole è stata pubblicata tramite un profilo falso non appartenente all'azienda né all'amministrazione capitolina. Lo stesso post è commentato da utenti fasulli che attestano la convenienza dell'offerta" , ha scritto Atac sui suoi canali social.

L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha ancora una volta ribadito quanto sia importante accertarsi della situazione, prima di cliccare su link sospetti. In questo caso specifico, prima di lasciarsi catturare dall'offerta, sarebbe stato meglio chiedere direttamente ad Atac, o al Comune di Roma.