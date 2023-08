"Fammi entrare", tunisino aggredisce autista Atac e lo manda in ospedale

Pretendeva di salire a bordo di un autobus dell'Atac di Roma pur non trovandosi nell'area destinata alle fermate del mezzo pubblico, ma il conducente "ha avuto l'ardire" di rifiutarsi: per questo motivo il protagonista in negativo della vicenda, un uomo di nazionalità tunisina di 46 anni, ha aggredito l'autista del mezzo pubblico, prendendolo a pugni in faccia e facendolo finire in codice rosso all'ospedale San Camillo.

Cosa è accaduto

L'ennesimo episodio di violenza ai danni di un conducente Atac si è verificato nella giornata di ieri, martedì 29 agosto. Ad essere aggredito l'uomo che si trovava al volante di uno di quei mezzi pubblici che stanno sostituendo il tram 8, fermo oramai da settimane a causa di lavori di manutenzione sui binari.

Sono all'incirca le sette, quando lungo viale Trastevere, per la precisione all'altezza di via Pascarella, un individuo tenta di fermare il bus in mezzo alla strada per convincere l'autista ad aprire le portine per farlo salire a bordo della navetta, pur trovandosi essa in una zona in cui non era consentita la fermata. Decisamente contrariato a causa del diniego ricevuto dal conducente, l'uomo si piazza davanti all'autobus dell'Atac per impedirgli di ripartire.

La brutale aggressione

La situazione degenera nel momento in cui il conducente del mezzo pubblico si sporge dal finestrino nel vano tentativo di convincere l'uomo a liberare la carreggiata: approfittando dell'occasione, infatti, il nordafricano lo aggredisce, centrandolo con un forte pugno in pieno volto.

Dopo aver ricevuto numerose segnalazioni, sul posto si precipitano alcune pattuglie della polizia di Stato: gli agenti provvedono a trarre in arresto il responsabile, un 46enne di nazionalità tunisina, denunciato anche per interruzione di pubblico servizio. Gli uomini del 118 portano soccorso all'autista, che viene trasferito in ambulanza in codice rosso all'ospedale San Camillo per verificare, grazie agli esami strumentali, la reale entità del danno provocato dal pugno del nordafricano. L'uomo riporta la frattura del setto nasale. Stando a quanto riferito da Il Messaggero, la vittima, l'autista D.C., è considerato uno dei più esperti dipendenti dell'azienda di trasporto comunale, presso la quale lavora da tanti anni.

Solidarietà dell'Atac Roma