Fanno il bagno vestite per motivi religiosi: rischiano di affogare

Si sono tuffate nelle acque Po completamente vestite per rispettare i propri dettami religiosi, ma per questo motivo hanno rischiato di annegare, venendo salvate da un bagnante: protagoniste due ragazze di nazionalità pachistana, una delle quali si trova ora ricoverata in gravi condizioni presso l'ospedale delle Molinette di Torino.

Cosa è accaduto

L'episodio si è verificato durante il pomeriggio di ieri, sabato 22 luglio, sulla spiaggia di Salsasio a Carmagnola, comune situato a circa 30 chilometri a sud di Torino. Nayyab S., pachistana di 19 anni, insieme alla connazionale e coetanea Shumala W., come lei residente a Portino, e a un amico di 13 anni, decide di fare un tuffo nelle acque del Po per trovare refrigerio. Il punto scelto per fare il bagno è un tratto di fiume collocato lungo la provinciale 20, appena fuori Carmagnola: un piccolo lembo di sabbia e ghiaia solo in apparenza poco pericoloso.

Le due ragazze scelgono di tuffarsi completamente vestite per motivi religiosi, ma questa decisione sarà poi alla base delle difficoltà a riguadagnare la sponda. In modo imprudente, pur non conoscendo le insidie delle correnti di quel tratto di fiume, si spingono troppo al largo, e iniziano ad avere enormi problemi a rientrare. Mentre il giovane amico delle due ragazze riesce a uscire dall'acqua, entrambe le 19enni rischiano seriamente di annegare.

L'eroico gesto di un 61enne

Per loro fortuna interviene prontamente Michele, un torinese di 61 anni il quale notando la scena, non esita a tuffarsi in acqua per salvare la vita alle due ragazze. Dopo averle riportate a terra, l'uomo ha provveduto a contattare immediatamente i soccorsi. Sul posto si sono precipitati gli uomini del 118 e i carabinieri del nucleo radiomobile di Carmagnola. Il personale sanitario è riuscito a rianimare Nayyab S. sulla sponda del Po, facendo ripartire il battito del suo cuore che si era interrotto. La giovane pachistana è stata quindi trasportata d'urgenza in elisoccorso all'ospedale delle Molinette di Torino, dove si trova tuttora ricoverata in gravi condizioni presso il reparto di terapia intensiva: si trova in pericolo di vita ed è, al momento, intubata e in stato di incoscienza.