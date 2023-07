Fanno sesso sotto casa sua: lui protesta e lo picchiano a sangue

È sceso di casa per chiedere a una coppia di giovani, che si erano appartati per fare sesso, di spostarsi, perché erano proprio sotto la sua abitazione e stavano disturbando con le loro effusioni. Per tutta risposta un sessantenne di Norma, in provincia di Latina, è stato pestato con violenza da un giovane e ora si trova ricoverato in ospedale con fratture multiple.

Il vicolo e la coppia che si apparta per amoreggiare

I fatti sono accaduti nella notte tra sabato e domenica a Norma, piccolo paesino di montagna in provincia di Latina. Nel fine settimana si popola di molti giovani che vengono a mangiare nei locali o semplicemente vengono a cercare refrigerio tra i vicoli storici. Una coppia di 20enne aveva scelto una di queste stradine per appartarsi e amoreggiare. Un atteggiamento abbastanza rumoroso, stando almeno alla reazione di uno dei residenti. Irritato, l’uomo, un sessantenne, è andato dalla coppia di giovani a chiedere di spostarsi. Ora, non è chiaro se abbia usato termini o modi aggressivi, ma la reazione del ragazzo richiamato è stata violentissima. Ha iniziato a colpirlo con calci, pugni e schiaffi. Il sessantenne ha avuto la peggio, finendo a terra sanguinante. Lì lo hanno lasciato i due giovani, che si sono allontanati. Il 60enne ha chiamato i soccorsi ed è stato portato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove è stato medicato e trattenuto in osservazione soprattutto a causa di un trauma cranico. Quello e altre contusioni hanno portato i medici a emettere una prognosi di 30 giorni.

Lo sfogo di uno dei familiari del 60enne: “Ha rischiato di morire”

A descrivere la gravità dell’aggressione subita, è il genero con un lungo post su Facebook: “Le parole non bastano a descrivere le sue condizioni. Per fortuna Claudio è fuori pericolo, ma vi assicuro che ha rischiato davvero di morire. Subirà presto un intervento per sistemare le fratture multiple al viso. Un violento, un esaltato, probabilmente anche pregiudicato, uno dei tanti aspiranti ‘Gomorra’ che ormai spopolano lo ha letteralmente massacrato di botte. Con una violenza inaudita, quella di chi è probabilmente sotto l’effetto di stupefacenti ovvero di chi ha più alcool che sangue in corpo. Lo ha colpito ripetutamente, prendendolo a calci in faccia anche quando era ormai esanime. Gli ha sputato in macchina, lo ha insultato per poi malmenarlo di nuovo; fortuna che nel suo delirio non ha trovato le chiavi dell’auto altrimenti come espresso da lui stesso ‘mo ti passo sopra con la macchina”.

La difesa dell'aggressore: "Ci guardava da mezz'ora"