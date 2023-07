"Fate qualcosa, sennò prima o poi...". Giovanni Storti lancia l'allarme per Milano

Milano città ormai abbandonata dalla sua stessa amministrazione e lo dimostra il fatto che a occuparsi della res pubblica e dei suoi problemi sia da tempo un attore comico. Certo, non uno qualunque ma un artista del calibro di Giovanni Storti, milanese doc, che proprio non ci sta a vedere la sua città che versa in condizioni così disastrose. Dopo il video social pubblicato lo scorso novembre e diventato virale, in cui mostrava la gravità delle buche della centrale via Bramante, che comincia a parco Sempione e termina al cimitero monumentale cittadino, sperava di essere riuscito a smuovere qualcosa nell'amministrazione cittadina e nel sindaco Sala. Invece niente, quindi è tornato online con un nuovo video ancora più tagliente in cui, a distanza di mesi, mostra addirittura il peggioramento di quelle stesse buche.

Vestito da speleologo, con tanto di casco e imbracature, Storti torna "sul luogo del misfatto". Mostra la gravità della situazione, ancora più drammatica se si considera che proprio in prossimità delle grandi buche corrono i binari del tram, il che potrebbe ipoteticamente portare anche a un incidente nel caso in cui dovessero verificarsi ulteriori cedimenti del manto stradale mentre transita un mezzo su binari. " Le buche sono diventate esagerate. Pensate che un mio amico è riuscito a entrarci ", ha detto l'attore con ironia ma non troppo per sottolineare la profondità delle voragini cittadine. L'immaginario amico speleologo che sarebbe riuscito a entrare nella buca di via Bramante, infatti, avrebbe addirittura trovato " una signora in bicicletta che si era persa a fine febbraio ".