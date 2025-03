Fausto, 101 anni, è il più anziano socio Aci

Ascolta ora 00:00 00:00

Compirà 102 anni il prossimo 25 dicembre. Sessantaquattro anni fa si è messo per la prima volta alla guida di un’automobile. E da allora non ha mai smesso. Neppure adesso, col suo secolo di vita sulle spalle anche se (ammette) ora lo fa «con moderazione». Fausto Silini è il socio più anziano di Aci Milano. Ieri ha ricevuto una targa nella sede della Delegazione Aci di Sesto San Giovanni, città in cui vive. Il riconoscimento gli è stato consegnato dal consigliere del Direttivo ACM, il sestese Pierfrancesco Gallizzi, dal Direttore di Aci Milano Paolo Roggero e dal titolare della Delegazione Cesare Vendramin. Silini, nato a Grumello del Monte in provincia di Bergamo nel 1923, abita a Sesto san Giovanni dal 1941 ed è Socio Aci dal 1963. Patentato dal 1961, guida ancora moderatamente con accanto la figlia Barbara. Vispo, lucidissimo e loquace, ha una grande memoria e un’immensa presenza di spirito. «La mia prima auto è stata una Simca 1000. Era il 1963», racconta.

Il suo segreto? Quello che gli inglesi traducono con le parole take it easy: «Lasciarmi scivolare i problemi addosso e voler bene a tutti, senza mai odiare nessuno» ha detto sorridendo dopo la premiazione. E infine, un appello con tono forte e risoluto: «Quando guidate, tenete il telefonino rigorosamente in tasca».