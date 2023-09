Febbre alta e vomiti, bimbo di 15 mesi muore in ospedale: ipotesi batterio nell'acqua

Tragedia a Cosenza, dove un bimbo di 15 mesi è deceduto nel reparto di neonatologia dell'ospedale con dei sintomi riconducibili, presumibilmente, a una grave infezione batterica: anche il fratellino della vittima, nelle stesse condizioni di salute ma con un quadro clinico meno critico, è stato ricoverato nella medesima struttura, prima di venire trasferito al Bambino Gesù di Roma.

A causare il decesso del piccolo Domenico Maria Di Cicco, stando ai risultati emersi dopo i primi accertamenti, potrebbe essere stato un batterio che infettava le acque di un pozzo sito in un terreno di proprietà dei suoi genitori a Cassano allo Ionio (comune in provincia di Cosenza). Secondo quanto riferito dalla stampa locale, i due bimbi, vale a dire Domenico e il fratellino di soli 5 mesi, erano entrambi affetti da una febbre che non accennava a diminuire al di sotto dei 40 gradi. Preoccupati, i genitori li avevano trasportati all'ospedale di Castrovillari. Da qui, nel pomeriggio di ieri, martedì 12 settembre, i bimbi erano stati trasferiti al nosocomio di Cosenza e quindi ricoverati presso il reparto di neonatologia.

A differenza del fratellino, il piccolo Domenico si trovava in condizioni cliniche già decisamente critiche, essendo egli affetto dal pesante stato febbrile da alcuni giorni. Oltre alla temperatura elevata, la dissenteria e il vomito avrebbero contribuito a rendere la situazione ancora più grave, compromettendo il funzionamento dei suoi organi. Il quadro metabolico ed elettrolitico con cui il piccolo era arrivato in ospedale si presentava decisamente scompensato: le sue condizioni di salute sono purtroppo peggiorate molto rapidamente, fino ad arrivare al decesso.

Nel nosocomio era stato ricoverato anche il fratellino minore di soli 5 mesi: anche in questo caso al pesante stato febbrile si associavano i sintomi di una pesante gastroenterite: il bimbo è stato quindi trasferito d'urgenza tramite un aereo militare, nel corso della notte, all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove si trova tuttora ricoverato. Stando agli ultimi aggiornamenti, le sue condizioni sarebbero al momento stabili.

Nonostante gli sforzi fatti dal personale medico e infermieristico dell'ospedale di Cosenza per comprendere quale fosse l'origine di quelle condizioni di salute, Domenico non ce l'ha fatta. Dopo il tragico epilogo le indagini sono comunque andate avanti. I primi risultati avrebbero fin da subito escluso l'ipotesi del meningococco. Sarebbe comunque un'infezione batterica la causa della morte del bimbo: il microrganismo potrebbe aver infettato l'acqua di un pozzo sito nell'area rurale in cui vive la famiglia.