"Un fenomeno straordinario". Gli strani anelli di fumo dell’Etna: cosa succede | Il video

Uno spettacolo incredibile che ha lasciato catanesi e turisti a bocca aperta, soprattutto quelli in escursione sul vulcano: ancora una volta l'Etna ha regalato incredibili emozioni non per un'eruzione ma per gli anelli di vapore che è riuscita a creare dal sempre attivo cratere di sud-est. È molto raro osservarne così tanti, tutti consecutivi, ben visibili sul cielo azzurro: foto e video del fenomeno stanno facendo il giro del web.

Il parere del vulcanologo

Sul tema è intervenuto il vulcanologo e divulgatore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, Boris Behncke, che in un post su Facebook ha spiegato che " nessun vulcano sulla Terra produce così tanti anelli di vapore (volcanic vortex rings) come l'Etna, lo sapevamo già da tempo. Nel 2000 e ancora da luglio 2023 in poi, il cratere Bocca Nuova ha emesso migliaia di questi anelli, e sta continuando" . Se è vero che in passato, di tanto in tanto, era già tanto osservare un anello di vapore, quanto accaduto nelle ultime ore non ha precedenti. " Ora l'Etna sta rompendo tutti i record precedenti ", sottolinea Behncke.

I "disegni" in cielo

Tutto nasce dall'apertura di una piccola bocca " sull'orlo nord-orientale del cratere di sud-est che ha prodotto degli sbuffi di gas incandescente. Il mattino dopo era evidente che questi sbuffi stavano producendo una quantità impressionante di anelli di vapore. Da allora questa attività sta andando avanti, avendo emesso già centinaia se non migliaia di questi graziosi "disegni" . Questa particolare attività non è sinonimo di un'imminente eruzione: la fuoriuscita di gas è un'attività normale e quotidiana, i segnali di eventuali eruzioni sono altri a iniziare dai tremori vulcanici che vengono registrati dagli strumenti dell'Ingv presenti in varie zone del vulcano che rimane monitorati 24 ore su 24.

Le reazioni social

Sono numerosissimi gli utenti rimasti a bocca aperta di fronte a questo affascinante spettacolo naturale. " Fenomeno straordinario ", commentano i più sui social. "Amazing", ossia meraviglioso hanno commentato alcuni appassionati stranieri su Facebook e X. " In settant'anni non ricordo una simile produzione. È capitato, ma poca roba rispetto all'attuale" commenta un altro utente sotto il post del vulcanologo. " La nostra mamma Etna fa le cose per bene, anche gli sbuffi! ", commenta Riolo.

The Italian volcano Etna has started erupting smoke rings



This phenomenon is rare, as smoke rings are formed only with a specific crater shape and geometry. pic.twitter.com/ndo94Z1LJE — NEXTA (@nexta_tv) April 5, 2024

Anelli di vapore di breve durata sono stati documentati anche sul vulcano Eyjafjallajökull, in Islanda, che alcuni anni fa eruttò per molti giorni di seguito provocando un caos al traffico aereo a causa della nube di cenere che si espanse sui cieli del Nord Europa.