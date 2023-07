Ferrara, incidente choc: auto infilzata dal guardrail, gravissimi padre e figlio 17enne

Terribile incidente nel corso della tarda serata di ieri in provincia di Ferrara, dove un padre e un figlio, che stavano viaggiando in auto, sono andati a finire contro un guardrail che ha infilzato la stessa vettura. Entrambi si trovano ora in gravi condizioni.

Cosa è accaduto

Lo schianto ieri sera, martedì 11 luglio. Un uomo di 54 anni e il figlio di 17 anni stavano viaggiando a bordo di una Volkswagen Tiguan nel Comune di Vigarano Mainarda, in provincia di Ferrara, quando qualcosa è andato storto. Intorno alle 23:45, mentre la vettura stava transitando su via Tortiola, si è infatti verificato l'incidente.

Per cause ancora da accertare, la Volkswagen è finita nell'altra carreggiata, andando a schiantarsi contro un guardrail, posto a rafforzamento di un piccolo ponte. L'impatto è stato fortissimo, tanto che il guardrail ha letteralmente infilazato l'auto, attraversandola da parte a parte. Padre e figlio sono rimasti intrappolati fra le lamiere.

I soccorsi

Immediata la chiamata ai soccorsi. Quando i carabinieri della stazione locale e i vigili del fuoco di Ferrara hanno raggiunto la zona, si sono trovati dinanzi agli occhi una scena a dir poco agghiaccinate. Dotati di un'autogrù, i pompieri, ai quali si sono aggiunti anche i colleghi di Bondeno, hanno lavorato tutta la notte, fino alle 3:30 del mattino, per recuperare il veicolo rimasto inclinato e salvare padre e figlio intrappolati. I due familiari, feriti in modo serio e sotto choc, sono stati infine estratti dalle lamiere della Volkswagen. Ad attenderli, gli operatori sanitari del 118, accorsi da più sedi. Per soccorrere padre e figlio, infatti, sono state mobilitate un'ambulanza da Bondeno e un'automedica da Casumaro, ed è stata attivata anche l'eliambulanza da Bologna.

Mentre i carabinieri delle stazioni di Poggio Renatico e di Burana si adoperavano ad effettuare i primi rilievi, il 54enne e il 17enne, apparsi subito gravi, sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di Cona. Secondo quanto riferito da Il Resto del Carlino, il padre ha raggiunto il nosocomio in eliambulanza, e si trova ora ricoverato in Rianimazione. Quanto al figlio, ha raggiunto la medesima struttura ma in ambulanza.

Le indagini

In corso le indagini dei carabinieri, che in queste ore stanno cercando di capire che cosa possa aver provocato il terribile incidente. Gli inquirenti vagliano ogni ipotesi, ma stando ai risultati dei primi rilievi non ci sarebbero stati impatti precedenti. Si sarebbe trattato, piuttosto, di un'uscita di strada autonoma.

Resta ora da capire cosa abbia portato il 54enne a perdere il controllo della vettura.