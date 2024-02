Guasto sull'Alta Velocità Napoli-Roma. Deviazioni e ritardi: tutti i treni coinvolti

Grossi problemi questa mattina alle ferrovie per un guasto che ha interessato la linea Alta velocità Napoli-Roma e la linea Roma-Napoli via Formia e Roma-Napoli via Cassino. Dalle 5.00 della mattinata di oggi, giovedì 22 febbraio, si sono infatti verificati ritardi e rallentamenti a causa di quello che è stato definito come un inconveniente tecnico.

Sul sito di Trenitalia i passeggeri sono stati informati di un guasto alla linea a Labico (Roma), che ha portato alla sospensione della circolazione sulle ferrovie. I tecnici sono subito intervenuti per cercare di rimediare al problema. Da questa mattina presto, però, non è stato possibile evitare dei disagi per i viaggiatori, con treni in ritardo e variazioni di percorso.

Al momento, dopo ore di lavoro, la circolazione è in fase di ripresa e presto tornerà alla normalità. Sono stati in ogni caso individuati dei percorsi alternativi, e i siti di Trenitalia e di Italo stanno dando aggiornamenti online, dunque una buona idea potrebbe essere quella di consultare i portali web a disposizione.

Ecco la situazione adesso

Treni Alta Velocità con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

FR 9606 Napoli Centrale (5:09) - Milano Centrale (9:24)

FR 9612 Battipaglia (5:12) - Torino Porta Nuova (12:10)

FR 9608 Salerno (5:16) - Milano Centrale (10:00)

FR 8334 Napoli Centrale (5:45) - Fiumicino Aeroporto (7:52)

FA 8300 Benevento (5:54) - Roma Termini (7:45)

FR 9516 Salerno (5:50) - Torino Porta Nuova (13:00)

FR 9406 Napoli Centrale (6:09) - Venezia Santa Lucia (11:34)

FR 9616 Napoli Centrale (6:55) - Milano Centrale (11:35)

FA 8333 Roma Termini (7:30) - Reggio Calabria Centrale (12:50)

FR 8506 Napoli Centrale (7:30) - Bolzano (13:48)

Sul sito di Trenitalia viene inoltre segnalato che:

Il treno FR 9606 Napoli Centrale (5:09) - Milano Centrale (9:24) oggi non ferma a Napoli Afragola. Per i passeggeri è stato messo a disposizione il treno FR 9608 Salerno (5:16) - Milano Centrale (10:00).

Il treno FR 9304 Napoli Centrale (5:23) - Torino Porta Nuova (12:20) oggi non ferma a Roma Termini. In questo caso, chi volesse raggiungere quella meta possono proseguire da Roma Tiburtina. Chi invece è in partenza da Roma Termini è raccomandato di contattare l'Assistenza clienti per conoscere i primi treni utili.

Il treno FR 8334 Napoli Centrale (5:45) - Fiumicino Aeroporto (7:52) oggi termina la corsa a Roma Termini.

Il treno FR 9503 Firenze Santa Maria Novella (6:00) - Napoli Centrale (9:13) oggi termina la corsa a Roma Termini. Possibile però proseguire con i treni FR 9505 Milano Rogoredo (5:20) - Salerno (11:27) e FR 9603 Milano Centrale (6:00) - Napoli Centrale (10:33).

Il treno FR 9406 Napoli Centrale (6:09) - Venezia Santa Lucia (11:34) oggi ferma a Firenze Rifredi e non a Firenze Santa Maria Novella.

Il treno FR 9501 Roma Termini (7:00) - Napoli Centrale (8:12) oggi non ferma a Napoli Afragola.

Il treno FR 9591 Firenze Santa Maria Novella (7:05) - Fiumicino Aeroporto (9:22) oggi termina la corsa a Roma Termini.

Il treno FR 9622 Napoli Centrale (8:25) - Milano Centrale (12:58) oggi ha origine da Roma Termini. A disposizione il treno FR 9524 Salerno (7:44) - Milano Centrale (13:50).

Il treno FR 9628 Napoli Centrale (9:55) - Milano Centrale (14:35) oggi termina la corsa a Roma Termini.

Per avere informazioni su eventuali percorsi alternativi a disposizione, i passeggeri sono invitati a rivolgersi all'Assistenza clienti di Trenitalia. Utilie anche il servizio online Cerca Treno.

Treni ad Alta Velocità cancellati:

Sul sito di Trenitalia viene inoltre comunicato che il treno FR 8335 Fiumicino Aeroporto (9:38) - Napoli Centrale (11:33) è stato cancellato, ed è possibile usare al suo posto il treno R 4601 Fiumicino Aeroporto (10:08) - Roma Termini (10:40) fino a Roma Termini, da cui è possibile proseguire con il treno FR 9604 Brescia (6:42) - Napoli Centrale (12:03).

L'esposto di Codacons

Sull'episodio di oggi è già intervenuto il Codacons, come si legge nel suo comunicato ufficiale riportato dalle agenzie di stampa. " Ennesima giornata di passione per gli utenti delle ferrovie a causa di un guasto tecnico sulla linea Av Roma-Napoli che, a partire dalle ore 6.30 di oggi, ha determinato pesanti disagi per la circolazione ferroviaria e forti ritardi dei treni. Disservizi e problemi tecnici che si stanno presentando con eccessiva frequenza sulle linee ad alta velocità italiane ", scrive l'associazione in una nota in cui annuncia di volersi rivolgere all'azienda interessata e alla magistratura per dei chiarimenti.