Festeggiamenti scudetto Napoli, i residenti temono danni alle auto: è caccia ai garage privati

Un curioso fenomeno sta investendo diversi quartieri di Napoli: i residenti che non hanno a disposizione i box auto sono alla disperata ricerca di garage privati dove poter sistemare le loro vetture o moto nel periodo che va da metà aprile a metà maggio. La corsa frenetica a trovare un riparo alle proprie macchine ha una motivazione ben precisa: in vista del quasi certo scudetto al Napoli gli automobilisti napoletani temono per l’incolumità delle proprie auto. Lasciarle per strada in balia del tifo sfrenato potrebbe essere molto pericoloso.

Il precedente degli Europei

Già in passato, in occasione di altri festeggiamenti per i successi sportivi del calcio Napoli si sono verificati episodi poco edificanti, quindi gli abitanti delle aree più densamente popolate della città stanno ricorrendo ai ripari. L’ultimo evento che ha causato più di un danno, come riporta il quotidiano Fanpage, è stato quello del 2021, quando si è celebrata la vittoria della nazionale italiana agli Europei. In quella circostanza si verificarono incidenti a piazza Trieste e Trento, uno dei centri nevralgici del tifo napoletano, con sconti tra manifestanti e polizia in assetto antisommossa. I danni furono ingenti e coinvolsero anche molte autovetture parcheggiate per strada.

Il periodo più caldo

Per evitare sorprese, anche perché non si conosce ancora con precisione il giorno in cui il Napoli potrebbe festeggiare matematicamente la conquista dello scudetto, gli automobilisti sprovvisti di box auto stanno chiedendo informazioni ai garage privati per il periodo di un mese, racchiuso tra aprile e maggio. L’idea è di pagare un abbonamento temporaneo solo per quel periodo.

La corsa allo spazio di sosta è già partita e c’è chi teme di essere già in ritardo. Le date più caotiche che potrebbero coincidere con la festa scudetto sono quelle di fine aprile, quando in città ci sarà anche il Comicon (Salone internazionale del fumetto) o quelle della prima decade di maggio, quando a Napoli si volgerà il Giro d’Italia di ciclismo.