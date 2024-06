Milano, incendio in un'autofficina: tre morti e tre feriti

Ascolta ora 00:00 00:00

Un gravissimo incendio è divampato in via Fra Galgario, a Milano, causando tre morti e tre feriti. I vigili del fuoco hanno spiegato che le vittime si trovavano all'interno di un appartamento al terzo piano dell'edificio. Le fiamme sono divampate al piano terra della struttura, dove da anni si trovava un'officina meccanica. Per cause ancora da chiarire le fiamme sono partite proprio dall'autofficina e poi si sono propagate ai piani superiori del condominio in modo molto rapido, non lasciando vie di fuga.

Le vittime sarebbero due donne e un uomo ma sono ancora in corso le operazioni di identificazione delle vittime. Quel che al momento è stato reso noto che è una delle vittime è di nazionalità italiana. I vigili del fuoco si sono precepitati sul posto con una squadra del distaccamento di via Sardegna, raggiunta poi da altri nuclei inviati a supporto dalla centrale operativa di via Messina e hanno cercato di mettere l'intera struttura in sicurezza. Sono iniziate subito le operazioni di evacuazione ma per le tre persone rimaste intrappolate nell'appartamento al terzo piano non c'è stato nulla da fare.

Una quarta persona è stata salvata grazie ai soccorritori, degli altri due feriti, uno sarebbe il titolare o un addetto dell'officina. L'operazione è ancora in corso e gli uomini del soccorso stanno finendo di verificare se all'interno della palazzina siano rimaste altre persone intrappolate.

Al momento, comunque, il bilancio sembra essere definitivo: tutte le persone che si trovavano nell'edificio sono state evacuate e dai controlli non risultano esserci altre persone coinvolte. Secondo i primi testimoni, l'incendio sarebbe partito dall'in riparazione. Le fiamme avrebbero divelto il retro e invaso il vano scala raggiungendo gli appartamenti ai piani.