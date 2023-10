Fidanzatini investiti mentre attraversano la strada, dichiarata la morte cerebrale per la 15enne

Dramma a Manziana (Roma), dove una coppia di fidanzatini è stata investita mentre stava attraversando la strada. L'incidente si è verificato sabato scorso e dopo alcuni giorni, purtroppo, non sono arrivate buone notizie: la ragazza, di soli 15 anni, è ancora incosciente ed è stata dichiarata la morte cerebrale.

La tragedia

Secondo quanto ricostruito dai quotidiani locali, sabato scorso la 15enne si trovava in compagnia del fidanzatino di 16 anni quando, mentre stavano passeggiando per strada, sono stati travolti da un'auto. I due si trovavano in giro insieme a una coppia di amici quando è accaduto il dramma: in via Braccianese, nei pressi dell'incrocio con via Po, una Citroen C1 è piombata su di loro, investendoli. Subito dopo lo scontro, la giovane che si trovava alla guida, una ragazza di 22 anni, si è fermata per prestare soccorso ai due.

Sul posto si sono precipitate le autorità locali e gli operatori sanitari del 118, che hanno cercato di aiutare gli adolescenti. Trovata in gravi condizioni, la 15enne è stata stabilizzata e quindi trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Gemelli di Roma. Ferito, anche se non in pericolo di vita, anche il fidanzato di 16 anni, che è stato invece accompagnato all'ospedale di Bracciano, dove ha subito intervento chirurgico.

La morte cerebrale

Purtroppo, a distanza di qualche giorno, non arrivano buone notizie. Malgrado le tempestive cure dei medici, infatti, la 15enne non è riuscita a reagire. Troppo critiche le conzioni in cui versa. Secondo quanto riferito questa sera, i medici hanno deciso di dichiarare la "morte cerebrale". Non è quindi più possibile fare nulla per l'adolescente, tanto che i suoi familiari hanno già deciso di donare i suoi organi.

Le conseguenze

Si tratta di un esito inaccettabile, che porta ancora una volta a riflettere sul tema delicatissimo della sicurezza stradale. Il sentimento comune è che si debba veramente intervenire al più presto per arginare una situazione preoccupante. La vittima, fra l'latro, stava attraversando sulle strisce pedonali.

Quanto alla giovane che si trovava alla guida della Citroen, la 22enne è stata trovata in stato di choc. Sottoposta a test dell'etilometro, è risultata negativa. Visto quanto accaduto alla 15enne, la ragazza potrebbe essere imputata per omicidio stradale. Del caso si stanno occupando i carabinieri di Trevignano e gli agenti della polizia locale di Manziana.