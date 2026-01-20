Fiera Milano, a PTE il gadget promozionale è personalizzato

Apre domani PTE - Promotion Trade Exhibition 2026, il principale appuntamento in Italia dedicato a oggettistica pubblicitaria, regalistica, tessile promozionale e tecnologie per la personalizzazione che si tiene fino al 23 gennaio in Fiera Milano (pad. 7) e propone un’ edizione ancora più ricca e vivace per la presenza di brand in crescita del 10% rispetto al 2025: circa 150 gli espositori presenti con il 37% esteri, provenienti da Polonia, Francia e Spagna e da altri 11 Paesi. Da sottolineare molti ritorni di aziende dopo periodi di assenza, un segnale che sottolinea la forza attrattiva di questo appuntamento annuale organizzato da Fiera Milano che richiama anche realtà al loro debutto, sottolineando la capacità di PTE di rinnovarsi continuamente e di intercettare le esigenze del mercato che cambia.

GADGET E OGGETTISTICA PROMOZIONALE: LE NUOVE TENDENZE

Nel settore della gadgettistica e degli oggetti promozionali personalizzati si sta affermando una trasformazione profonda, che supera la logica del gadget standardizzato a favore di prodotti sempre più distintivi, capaci di esprimere l’identità del brand affiancando gli utenti con discrezione, intelligenza e ironia.

Cresce, così, in modo significativo il numero e la varietà dei contesti “gadgettizzabili” che permettono al brand di raccontarsi e farsi ricordare in ogni momento attraverso soluzioni utili per la vita di tutti i giorni (per esempio, torce, ombrelli, astucci portaoggetti, zaini), strumenti indispensabili per chi lavora (agende, penne, foglietti memo personalizzabili, calendari, tappetini per il mouse, powerbank, portacellulari, borse porta-laptop), proposte originali per svagarsi (piccoli rompicapo-antistress portatili, giochi mnemonici, puzzle, pupazzi e peluches personalizzabili, albi brandizzati e matite colorate), fino agli accessori più fashion (monili, cravatte, foulard, t-shirt, cappellini, abiti e divise da lavoro). A questi si aggiungono prodotti per la persona e per la casa come profumi ed essenze, saponette, asciugamani e golosità del mondo food&beverage come ad esempio mignon di vini e liquori, caramelle di ogni tipo e gusto, biscotti stampabili, conserve, oli, ceste con prodotti tipici.

è l’area dedicata alledove i visitatori possono scoprire le potenzialità delle tecnologie in grado di lavorare non solo su tirature sempre più limitate, ma anche su singole unità di prodotto, trasformando qualunque articolo in un pezzo unico. Tra le aziende presenti, Embroidery Service (stampa), Market Screentypographic (serigrafia), T-Shirt Makers, Gi-an, Awservice (tecnologia Dtf). Così gli espositori di CustomX incontreranno il pubblico profilato di PTE offrendo soluzioni innovative, idee e ispirazioni per rispondere al crescente trend del bespoke – il “” – sempre più apprezzato.A valorizzare le opportunità di CustomX, c’è ladi PTE con, l'unico evento in Italia che mette in connessione i fornitori di premi e i brand con il marketing di industria, distribuzione e servizi, che si terrà all’interno di, il punto d’incontro annuale per il mondo del retail indipendente, dedicato all’oggettistica per la casa, decorazione, tessile, regalistica e fragranze.Non mancano gliche produconocon gli appuntamenti di, lasu cui possono far sfilare le loro creazioni per dimostrare live il grado di praticità, riconoscibilità e peculiarità della loro proposta. Il programma delle sfilate è consultabile qui.

Di grande richiamo la proposta formativa dell’area Custom X Arena, dove esperti e tecnici mettono a disposizione il loro know how. In particolare, Angelo Barzaghi, ideatore dell’Accademia Serigrafica, Piero La Puca, Ceo di T-Shirt Makers e di Customate e Fabrizio Selis, socio di Mst – Market Screentypographic daranno vita alla tavola rotonda “L’evoluzione della personalizzazione – Domande, idee e soluzioni” che si ripeterà durante ogni giornata della manifestazione (qui il programma e gli orari).

La Custom X Arena propone un format inedito, il Custom X

: ogni giorno alle 12.00, tre esperti del settore sono a disposizione del pubblico per rispondere a domande, condividere esperienze e affrontare insieme le sfide del mercato.

Tutte le informazioni su https://www.promotiontradeexhibition.it/